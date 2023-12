Serie B – La Pielle Livorno segna 102 punti e sconfigge una Piombino combattiva

194 punti realizzati in 40 minuti, merito di due squadre spumeggianti che, di certo, hanno fatto divertire i 2000 e più spettatori presenti sui gradoni del Pala Macchia. Poi, però, nel basket vince una squadra sola e a prendersi due punti è stata la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO al cospetto di una Solbat Piombino assai sfortunata (Cappelletti e Turel out nel primo quarto di gioco), ma non per questo combattiva fino ai minuti di finali.

Primi due quarti di marca ospite, con i ragazzi di coach Cagnazzo – in particolar modo con Piccone (26 punti) e Berra (28) – capaci di segnare anche dagli spogliatoi di via Allende. La Pielle non riesce ad arginare la verve dei piombinesi, ma è a sua volta produttiva in attacco tanto da rimanere in scia alla pausa lunga (45-53).

Nella ripresa l’inerzia cambia, Campori e soci piazzano un parziale di 8-0 e impattano sul 53 pari, prima di acquisire 10 punti di vantaggio. Piombino raschia il barile, ma la Caffè Toscano è giocoforza più profonda e, dopo due stop di fila, riuscirà a chiudere la pratica, riscuotendo calore e applausi dal proprio pubblico.



CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Solbat Piombino: 102-92

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 15, Laganà, Rubbini 12, Lo Biondo 8, Manna, Cristofani ne, Dadomo ne, Baggiani ne, Ferraro 8, Chiarini 30, Campori 17, Diouf 12. All. Cardani.

SOLBAT: Okiljevic 2, Cappelletti 6, Venucci ne, Turel 3, Azzaro 7, Gherardini ne, Longo 5, Spagli ne, D’Antonio, Piccone 26, Berra 28, Almansi 15. All. Cagnazzo.

Arbitri: Zancolò di Pordenone e Gallo di Monselice (PD)

Parziali: 23-30, 22-23, 30-18, 27-21

Ufficio Stampa PIELLE LIVORNO