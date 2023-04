Serie B – La RSR batte Senigallia 94-86 e si aggiudica il primato del girone C

Vittoria per 94-86 con Senigallia per la RSR che domina nel primo tempo, cala nel terzo periodo ma poi torna in vantaggio negli ultimi 10 di gioco. La Sebastiani con questa vittoria si aggiudica il primato del girone con due giornate d’anticipo. Prossimo appuntamento per gli amarantocelesti, domenica 30 aprile alle ore 18 in casa dell’Andrea Costa Imola.

LA GARA

PRIMO TEMPO

I due punti di Pagani aprono il match, da li 4 triple consecutive, 2 per parte, 8-6. Pareggio Senigallia cancellato però da 5 punti consecutivi di Tomasini, 13-8. Lemmi da tre, Mastrangelo da due, 15-11. Giacomini e Musci pareggiano con due punti a testa, 15-15. I marchigiani vanno avanti di uno ma Rieti risponde e riguadagna subito il vantaggio portandosi a +4 a 2′ e 44” dalla fine del primo periodo, 24-20. Gnecchi spara da tre, Paesano inchioda e Musci in mismatch con Piazza ha vita facile, 26-25. I due liberi messi a segno da Contento chiudono il primo quarto sul 28-25.

Pagani e il contropiede condotto da Contento, si apre così il secondo quarto, 32-25. Bomba del barba, +10 Real. Giacomini accorcia con una tripla ma Pagani ne fa 3 consecutivi, 38-28. Botta e risposta dai 6,75 tra Contento e Giacomini, 41-34. 4 punti di Mastrangelo e massimo vantaggio Sebastiani, 45-34. Giannini e Chinellato, due punti a testa, 47-36. 2/3 ai liberi di Tomasini, Neri penetra e segna, 49-38. Senigallia accorcia un po’ grazie ad un parziale di 4-10, 53-48. Chinellato interrompe il parziale con un 1/2 ai liberi, 54-48.

SECONDO TEMPO

Rieti rientra con 4 punti, Gnecchi segna da tre. Botta e risposta continui, punteggio sul 62-53 a 7′ 30” dalla fine del terzo quarto. Schiacciata poderosa di Pagani, Musci risponde con due punti, 64-55. Ancora Pagani da sotto, 66-55. Gnecchi colpisce due volte consecutive dall’arco, 66-61. Santucci porta a -2 i suoi con un’altra tripla, 66-64. Contento inventa per Paesano che deve solo realizzare, 68-64. Gnecchi penetra e non sbaglia, 68-66. 1/2 di Paesano e bomba di Lemmi e Giannini, Senigallia va avanti di tre, 69-72. Ceparano pareggia con una tripla, 72-72. Giannini ancora da fuori, 72-75. Il 2/3 dello stesso Giannini portano il terzo periodo alla fine sul 72-77.

Mastrangelo riparte subito forte, tripla e Sebastiani a -2. Cerruti lotta e segna da sotto canestro, 75-79. 2/3 da parte di Piccin, 77-79. Tomasini pareggia in contropiede, 79-79. Il king Paesano lotta come un gladiatore e si guadagna due punti di forza, 81-79. Santucci pareggia nuovamente, 81-81. Tomasini firma il nuovo vantaggio tutto solo ma Neri riagguanta Rieti, 83-83.Bomba di Thor Chinellato, 86-83. Altra tripla di Chinellato e +6 Real. Thor vola e inchioda a canestro, 91-83. Contento fa 1/2 dai 5.8 Giacomini spara ancora da tre, 92-86. Questa volta Contento è preciso e fa 2/2, e chiude la gara sul 94-86.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs PALLACANESTRO SENIGALLIA 94-86 (parziali: 28-25; 28-23; 18-29; 22-9).

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 16, Tomasini 16, Paesano 7, Contento 12, Piccin 2, Valente, Chinellato 23, Mazzotti, Piazza 2, Ceparano , Pagani 13, Leonetti.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

PALLACANESTRO SENIGALLIA: Giannini 13, Santucci 12, Giacomini 16, Gnecchi 19, Neri 6, Ciacci , Valle , Lemmi 6, Arceci , Cerruti 2, Musci 12.Coach: Paolo Filippetti

ARBITRI: Castello di Schio (VI) e Tognazzo di Padova (PD)

NOTE:

Area Comunicazione RSR