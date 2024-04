Serie B – La Rucker batte nettamente Ravenna

Nella trentaduesima giornata di campionato l’OraSì Ravenna affronta la Rucker San Vendemiano in una partita con una posta in gioco molto alta per entrambe le parti. I padroni di casa cercano una vittoria per rimanere nella parte alta della classifica, mentre gli ospiti, privi di Nikolic per infortunio, con una vittoria sarebbero ancora più vicini alla salvezza diretta.

Ad iniziare meglio sono proprio i giallorossi che, grazie all’ottima prestazione in entrambe le metà campo, si portano subito sul 4-12. Ravenna fa la voce grossa anche dai 6 metri e 75, mettendo a segno 3 canestri consecutivi da dietro l’arco, che decretano il 18-26 alla fine del primo quarto.

Dopo ben 3 minuti e mezzo dall’inizio del secondo periodo, la Rucker segna i suoi primi due punti grazie ad un’incursione di Di Emidio (8 punti alla fine) ma l’ottima difesa a zona permette a Ravenna di mantenere il vantaggio acquisito in precedenza, anche grazie al 100% ai liberi di capitan Bedetti. I padroni di casa provano a riavvicinarsi grazie ad un parziale di 5-0 ma Ravenna riesce a chiudere la prima metà di gioco in vantaggio, sul punteggio di 38-42.

Il terzo quarto inizia nel migliore dei modi per San Vendemiano che realizza 13 punti consecutivi, con il digiuno offensivo di Ravenna che si interrompe solo grazie al canestro dalla media di De Gregori. I due punti segnati dal centro riminese scuotono l’OraSì che, realizzando 12 punti e concedendone solo 3, ritorna a sole 2 lunghezze di distanza, sul 56-54, riaccendendo le loro speranze.

L’ultimo periodo, che si apre sul punteggio di 61-54, è segnato sopratutto dalla sfida a distanza tra Zacchigna (3/5 da tre) e Paolin (21 punti, 4/7 da tre), che provano a causare un parziale per le rispettive squadre, con il gap che rimane invariato per i primi minuti fino al punteggio di 75-66 a metà frazione. I padroni di casa riescono però a trovare il canestro con maggiore continuità e, grazie soprattutto al contributo di Oxilia (18 punti e 14 rimbalzi), allungano il proprio vantaggio fino all’87-71 finale.

Per l’OraSì Ravenna è d’obbligo dimenticare la sconfitta e, complici le sconfitte di Vicenza e Padova, pensare subito al fondamentale scontro diretto di domenica prossima al PalaCosta, proprio contro Vicenza.

Tabellino.

Rucker San Vendemiano – OraSì Ravenna 87-71 (18-26, 20-16, 23-14, 26-15)

Rucker San Vendemiano: Cacace 21 (7/10, 2/4, T.L. 1/3), Oxilia 18 (6/8, 0/0, T.L. 6/8), Gluditis 11 (1/2, 3/12), Zacchigna 9 (0/1, 3/5), Di Emidio 8 (2/3, 1/2, T.L. 1/1), Calbini 7 (2/4, 1/5), Laudoni 6 (3/7, 0/2), Chiumenti 4 (2/6, 0/1), Vettori 3 (0/0, 1/2), Dalla Cia 0 (0/0, 0/0), Perin 0 (0/0, 0/0), Tomasin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 37 14 + 23 (Oxilia 14) – Assist: 26 (Cacace 7)

OraSì Ravenna: Paolin 21 (3/5, 4/7, T.L. 3/3), Bedetti 18 (2/5, 2/5, T.L. 8/9), De Gregori 13 (4/5, 0/0, T.L. 5/6), Ferrari 8 (3/6, 0/4, T.L. 2/2), Panzini 6 (0/0, 2/3), Uljarevic 5 (1/3, 1/1), Ivan Onojaife 0 (0/2, 0/0), Dron 0 (0/2, 0/2), Brunetto 0 (0/0, 0/2), Laghi 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 18 / 20 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Ferrari 7) – Assist: 12 (Bedetti 4)

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna