Serie B – La Rucker corsara a Ravenna

PalaCosta gremito di tifosi nel giorno dei festeggiamenti dei dieci anni dalla fondazione dei Leoni Bizantini, celebrata con una splendida coreografia da parte dell’intero pubblico. Sfida importante, in particolar modo per San Vendemiano, nella quindicesima giornata del campionato di serie B nazionale. L’OraSì Ravenna cerca la sesta vittoria per continuare la striscia di successi consecutivi ma la Rucker San Vendemiano non è da meno, poiché un successo permetterebbe agli uomini di coach Carrea di rimanere saldamente nelle prime posizioni ed in corsa per un posto in finale di Coppa Italia.

Partenza forte di Onojaife che segna i primi due canestri della partita e piazza due stoppate nel pitturato. La partita è da subito molto fisica e, nonostante i buoni tiri da vicino costruiti, è grazie alle due triple di Bedetti che Ravenna costruisce il primo vantaggio del match. San Vendemiano però, è brava a rimanere vicina nel punteggio in tutto il primo quarto, che termina 12-10.

Nel secondo quarto tre triple ravvicinate permettono alla Rucker di passare in vantaggio sul punteggio di 17-19 costringendo coach Bernardi a chiamare il primo time-out dell’incontro. L’OraSì non riesce però a rispondere alla difesa a zona dei bianconeri, subendo un parziale di 15-5, interrotto dalla tripla di Nikolic. È proprio il canestro segnato dal giocatore sloveno che suona la carica e permette ai giallorossi di ricucire lo svantaggio, riportandosi ad un solo punto di distanza, sul punteggio di 26-27, quando mancano poco meno di due minuti alla fine del secondo quarto. Negli ultimi secondi è Onojaife a rendersi di nuovo protagonista guadagnando un fondamentale rimbalzo offensivo e segnando i due tiri liberi che permettono ai giallorossi di chiudere in vantaggio anche il secondo periodo, sul punteggio di 30-29.

Squadre che vanno nello spogliatoio consapevoli di dover mettere in campo la massima intensità nel secondo tempo per provare a spostare l’equilibrio della partita.

A farlo meglio all’inizio del terzo quarto è la squadra ospite che, grazie alle due triple di Cacace (15 punti alla fine), passa in vantaggio dopo pochi minuti. Ravenna prova a rimanere vicina grazie alle triple di Nikolic ed ai liberi di Restelli ma l’ottima serata al tiro di San Vendemiano porta a 15 punti lo svantaggio, a 3′ dalla fine della terza frazione. Nei minuti rimanenti, nonostante la buona difesa, i padroni di casa non riescono ad arginare l’ottima prestazione al tiro da 3 degli ospiti ed il

punteggio alla fine della terza frazione è di 46-63.

L’ultimo periodo si apre positivamente per Ravenna grazie ai due canestri consecutivi di Bedetti ma, nonostante i buoni tiri costruiti, i giallorossi non riescono a trovare la via del canestro con continuità. Col passare dei minuti San Vendemiano è brava ad abbassare il ritmo in un quarto offensivamente non brillante come i precedenti e che non vede cambiamenti nell’inerzia del match. Partita che termina sul punteggio di 65-77 con i padroni di casa che subiscono il primo stop dopo 5 vittorie consecutive. Per i giallorossi, però, è già tempo di pensare alla prossima partita che si giocherà sabato 23 dicembre alle 20.30 in casa della Civitus Allianz Vicenza, per provare a chiudere l’anno con una vittoria.

Durante la partita, come negli anni precedenti, si è inoltre tenuta una raccolta fondi per aiutare la piccola Sara. Volendo si può donare all’IBAN IT83A0357601601010000741500

Tabellini:

OraSì Ravenna – Rucker San Vendemiano 65-77 (12-10, 18-19, 16-34, 19-14)

OraSì Ravenna: Restelli 15 (0/0, 4/12, T.L. 3/4), Bedetti 13 (2/4, 2/6, T.L. 3/4), Nikolic 11 (1/7, 3/7), Onojaife 9 (3/3, 0/0, T.L. 3/5), Ferrari 9 (3/7, 1/4), Paolin 6 (3/3, 0/5), Panzini 2 (1/2, 0/1), Dron 0 (0/1, 0/1), De Gregori 0 (0/0, 0/0), Allegri 0 (0/0, 0/0), Laghi 0 (0/0, 0/0), Guardigli N.E.

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Nikolic 10) – Assist: 13 (Paolin 4)

Rucker San Vendemiano: Cacace 21 (5/7, 2/4, T.L. 5/6), Gluditis 20 (2/2, 5/10, T.L. 1/4), Chiumenti 12 (5/8, 0/0, T.L. 2/2), Gatti 12 (0/1, 4/7), Di Emidio 5 (0/2, 1/2, T.L. 2/2), Perin 3 (0/0, 1/5), Oxilia 2 (1/2, 0/0), Zacchigna 2 (1/2, 0/2), Calbini 0 (0/3, 0/2), Ragazzini N.E., Vettori N.E.

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Cacace, Gatti 6) – Assist: 15 (Di Emidio 4)

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna