Serie B – La Rucker demolisce UBP Padova nel secondo quarto e si prende il pass per la Coppa Italia

Primo tempo tra i migliori della stagione, in vantaggio anche di 28 punti. La Rucker si appoggia a Nicoli, Hadzic, Vedovato e Sanguinetti per sconfiggere un caparbio Guerriero. Spareggio di Coppa Italia a Vigevano il 25 o 26 gennaio.

C’era grande attesa al PalaSaccon dopo la sconfitta di Monfalcone, tanta la speranza di vedere una reazione importante della squadra di coach Mian in uno dei momenti chiave della stagione.

La fine del girone di andata dà i primi, seppur parziali, verdetti in tema di forze in campo e, quello definitivo, se si parla di accesso ai quarti di Coppa Italia, obiettivo appannaggio delle migliori otto squadre di Serie B. Tra cui c’è meritatamente anche la Rucker. Reazione c’è stata, di gruppo e veemente, con una difesa che ha bloccato nel primo tempo Turel, Bianconi e Morgillo e un attacco in cui Hadzic e Vedovato, pilastro anche in difesa, ne hanno segnati rispettivamente 17 e 12.

Padova riesce a chiudere in ritardo di soli 6 punti il primo quarto (22-16), la Rucker schizza via ad inizio del secondo che è confortante per i bianconeri e da incubo per Maran e compagni: 27-6 e intervallo, sul tabellone un eloquente 46-25.

Sul massimo vantaggio (59-31), la Rucker allenta la presa, Morgillo e Bianconi, con Padova che alza al limite del regolamento il livello dei contatti, sono le gocce che iniziano a scavare la roccia. Nicoli segna da 3, dalla media e conquista viaggi in lunetta, ma Padova c’è e lotta (79-71), non basta perché la Rucker piazza un 8-1 che vale la vittoria.

Da valutare nei prossimi giorni l’infortunio alla caviglia di Sanguinetti. Sabato bianconeri di nuovo in casa, al PalaSaccon arriva Desio.

RUCKER –UBP PADOVA 87-72

(22-16; 49-25; 67-51)

RUCKER: Vedovato 16, Abramo, Sackey , Sanguinetti 12, Guazzotti NE, Nicoli 18, Hadzic 21, Baldini 8, Colombo 8, Gobbato 4, Perin. All. Mian

PADOVA: Basile 11, Bolpin 4, Adami NE, Morgillo 11, Maran 6, Coppo 3, Stavla 3, Bombardieri 2, Pauro NE, Borsetto 1, Bianconi 19, Turel 12. All. Volpato

Arbitri: Secchieri e Rodi

