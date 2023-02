Serie B – La Rucker passa a Crema

By

La Rucker annienta Crema nel match del PalaCremonesi, dopo il 10-8 firmato da Crespi arriva un devastante 29-0 per i bianconeri a cavallo dei primi due quarti, che chiude ogni discorso. L’ex Rieti è il top scorer, in doppia cifra anche Hadzic, Baldini e Sanguinetti. Sabato prossimo al PalaSaccon arriva Mestre.

La crisi di Crema continua, così come la risalita della Rucker. Il team casalingo è costretto ad alzare bandiera bianca, la quarta di fila, di fronte allo strapotere degli ospiti, al secondo referto rosa di fila, che sembrano un’altra squadra, rigenerata e con la consapevolezza delle grandi, dopo i dispiaceri di gennaio.

Poco da raccontare di una partita durata meno di dieci minuti, quanto è bastato a Vedovato e compagni per accelerare così tanto da lasciare Crema in evidente ritardo, non colmabile nel corso dei restanti trenta minuti.

Ziviani e Crespi sono i giocatori più prolifici in avvio, Sanguinetti e Palermo ribattono alle iniziative dei locali, il cui ultimo vantaggio è il canestro di Ziviani del 10-8. Poi è solo e soltanto Rucker, la prima tripla di Nicoli apre il parziale di 29-0 alimentato da Palermo, Nicoli, Dieng e Colombo, che vale il +27 esterno.

Crema prova a riavvicinarsi ma il vantaggio degli ospiti, che difendono forte nonostante il match sia già deciso, è talmente ampio da non lasciare spazio ad un risultato diverso dalla vittoria del team di coach Mian.

Sabato prossimo al PalaSaccon l’attesa sfida contro Mestre.

Dieng: 15p, 3/4 da 2, 3/3 da 3, 4r, 14 val.

Hadzic: 14p, 3/5 da 2, 2/4 da 3, 2/2 t.l., 3a, 16 val.

Baldini: 12p, 3/4 da 2, 1/2 da 3, 3/3 t.l., 5r, 19 val.

CREMA – RUCKER 54-85

(10-29; 25-46; 38-66)

CREMA: Wiltshire 15, Carinelli NE, Fazioli 8, Ballati 2, Guerra 3, Esposito, Graziani 2, Stepanovic 5, Guerini NE, Lazukic 2, Crespi 11, Ziviani 6. All. Baldiraghi

RUCKER: Vedovato 3, Sackey 6, Sanguinetti 10, Nicoli 8, Dieng 15, Durante, Palermo 11, Hadzic 14, Baldini 12, Colombo 6. All. Mian

Arbitri: Faro e Tommasi

Ufficio stampa RUCKER