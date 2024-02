Serie B – La Rucker resta imbattuta in casa dopo la netta vittoria su Taranto

Dieci minuti in equilibrio poi la Rucker allunga, chiude il primo tempo sul +23 continuando a dilatare il vantaggio su una Taranto con un roster dalle rotazioni ridotte. Domenica prossima i bianconeri saranno in trasferta sul campo dei Lions Bisceglie.

Il commento di coach Michele Carrea: “Dovevamo prendere due punti e questi sono arrivati, contro una squadra oggettivamente in difficoltà. Noi abbiamo affrontato il match con grande serietà, come avevo chiesto, restando concentrati sui nostri obiettivi. Per il resto, non ci sono stati contenuti tecnici da mettere in evidenza. Importante essere riusciti a gestire le energie in vista della difficile trasferta di domenica prossima”.

RUCKER – TARANTO 105-68 (36-23; 61-38; 84-52)

RUCKER: Zacchigna NE, Chiumenti 11, Laudoni 15, Gobbo, Oxilia 12, Gluditis 18, Vettori 9, Di Emidio 6, Perin 8, Dalla Cia 2, Cacace 16, Calbini 8. All. Carrea

TARANTO: Montanaro, Gigante, Pichietti, Casanova 7, Conte NE, Ragagnin 10, Thioune 18, Reggiani 14, Kovachev NE, Ambrosin 19. All. Cottignoli

Arbitri: Zuccolo e Forni

Stats Rucker

29/52 da 2, 12/31 da 3, 11/14 t.l., 55 rimbalzi, 27 assist, 8 palle perse, 9 palle recuperate.

