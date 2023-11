Serie B – La Rucker Sanve passa sul campo del CUS Jonico Taranto

Autorevole vittoria dei bianconeri che con una solida prova di squadra espugnano con merito il parquet del Cus Jonico. Difesa e buone transizioni nel primo tempo, con Gluditis e Calbini in evidenza in attacco, nel secondo la Rucker regge il tentativo di rimonta dei padroni di casa senza mai rischiare di perdere il controllo del match. Una preziosa vittoria ottenuta con una solida prova del collettivo, in attesa del prossimo rientro del play Di Emidio. Top scorer Gluditis con 20, in doppia cifra anche Calbini (16), Cacace (15) e Chiumenti (11). Domenica alla Zoppas Arena arriva Bisceglie.

Il commento di coach Michele Carrea: “Taranto ha messo grande energia, come ha sempre fatto nelle gare casalinghe. Noi abbiamo fatto una partita disciplinata e di grande consistenza, abbiamo avuto un calo quando Calbini, l’unico play a disposizione, ha avuto problemi di falli con Taranto che ha provato ad approfittarne allungando la difesa per provare a riaprire un match che avevamo giocato con autorevolezza. Tenendo conto della fatica accumulata nella gara di Imola, con un viaggio lungo come quello di oggi, voglio complimentarmi con i miei giocatori bravi a restare lucidi anche nei momenti in cui non era facile restare concentrati. Veniamo da un ciclo di 7 partite giocate senza Di Emidio e siamo felici di riaverlo a breve in campo perché il suo recupero darà alla squadra un assetto più consistente per reagire alle insidie, soprattutto in trasferta”.

CJ Basket Taranto – Rucker San Vendemiano 74-79 (15-20, 18-22, 18-20, 23-17)

CJ Basket Taranto: Francesco Reggiani 22 (3/5, 4/7), Elhadji Thioune 14 (7/13, 0/0), Giovanni Ragagnin 14 (1/3, 2/6), Gianmarco Conte 7 (3/10, 0/1), Lucas Fresno 7 (2/4, 1/1), Rafael Casanova 6 (3/6, 0/2), Matteo Ambrosin 4 (2/4, 0/2), Marco Lusvarghi 0 (0/2, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/1, 0/0), Francesco Montanaro 0 (0/0, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 32 11 + 21 (Elhadji Thioune 10) – Assist: 13 (Francesco Reggiani, Gianmarco Conte 3)

Rucker San Vendemiano: Kristaps Gluditis 20 (3/6, 3/8), Lorenzo Calbini 16 (3/4, 2/4), Alberto Cacace 15 (5/6, 0/2), Alberto Chiumenti 11 (5/8, 0/0), Tommaso Oxilia 7 (3/4, 0/0), Mauro Zacchigna 5 (2/3, 0/1), Enrico Vettori 4 (2/2, 0/1), Nicolò Gatti 1 (0/2, 0/2), Sebastiano Perin 0 (0/1, 0/2), Edoardo Di emidio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Tommaso Oxilia 9) – Assist: 17 (Alberto Cacace 5)

Arbitri: Bernassola e Servillo

