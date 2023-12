Serie B – La Rucker Sanve sconfigge Chieti nel fortino Zoppas Arena

La Zoppas Arena si conferma il fortino inespugnabile della Rucker che in avvio di secondo quarto si porta sul +17. Perin infila due triple consecutive, Cacace segna e serve assist ma Chieti non molla e i bianconeri faticano in attacco nel quarto periodo, prima dei canestri di Gluditis e Gatti che valgono la vittoria per il team di coach Carrea. Si torna in campo domenica 7 gennaio a Fabriano per l’ultima partita del girone di andata.

Il commento di coach Michele Carrea: “Chiudiamo il girone di andata imbattuti in casa, penso che sia un motivo di orgoglio per tutto il gruppo di lavoro e il segno che siamo sulla strada giusta di un percorso ancora lungo. Difensivamente i numeri sono importanti e se escludiamo la gara con San Severo, le vittorie alla Zoppas Arena sono state sempre ottenute con un divario importante. Oggi giocavamo contro una squadra in una situazione emotiva e tecnica particolare, Chieti è in difficoltà ma è altrettanto vero che gioca senza pressione di risultato e per gli avversari questo è un fatto di cui tener conto e oggi siamo stati bravi a farlo”.

RUCKER – CHIETI 77-60

(18-14; 38-22; 56-42)

RUCKER: Zacchigna 5, Chiumenti 9, Ragazzini NE, Oxilia 4, Gluditis 14, Vettori 3, Di Emidio 2, Perin 8, Dalla Cia NE, Gatti 11, Cacace 14, Calbini 7. All. Carrea

CHIETI: Leonetti NE, Masciopinto NE, Del Testa 6, Reale, Berra 6, Maggio 17, Gelormini NE, Cena 8, Febbo, Paesano 23. All. Aniello

Arbitri: Melai e Buoncristiani

Stats Rucker

12/32 da 2, 12/29 da 3, 17/23 t.l., 50 rimbalzi, 16 assist, 13 palle perse, 5 palle recuperate.

