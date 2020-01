Serie B – La Silva Group Basket Scauri già al lavoro. In arrivo un gradito ritorno

Dopo lo sconforto per la rescissione di Dario Guadagnola, che ha portato non poco scompiglio nell’organico della formazione tirrenica, ecco che il Presidente Roberto Di Cola starebbe per piazzare un colpo di mercato.

L’organico ha necessità di due puntelli, un lungo che possa dare man forte all’ala-centro Silvio Stanzani, e soprattutto una guardia-ala di esperienza che sappia prendersi le proprie responsabilità nei momenti importanti della partita, abbia carisma e garantisca punti a una formazione che attualmente è al 13° posto della classifica per punti segnati con una media di 63,9, seguita solo da Nardò, Corato e Avellino, mentre è al 14° posto per punti subiti, con una media di 78,3, seguita solo da Formia e Cassino che ne subiscono poco più di 80.

Voci di corridoio, in attesa dell’ufficialità da parte della Società, informano che si starebbe per chiudere con un giocatore che ha già vestito in passato la maglia scaurese e che farebbe la felicità dei sostenitori, per la sua simpatia e per come ha saputo interpretare lo spirito del Basket Scauri, e che sarebbe sicuramente un esempio per i suoi compagni di squadra.