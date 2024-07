Serie B – La T Tecnica Gema nuovo title sponsor della Pallacanestro Montecatini

La nostra società cestistica, nata nell’estate 2023, è orgogliosa di annunciare una importante sinergia commerciale e non solo, che va ad implementare di contenuti e significati il percorso di Gema Allestimenti Veicoli Commerciali nel mondo del basket. L’esperienza nella pallacanestro dell’azienda amministrata da Alessandro Lulli, iniziata con le prime due stagioni da main sponsor (2021/22 e 2022/23) e proseguita con sempre maggiori ambizioni dodici mesi fa, con un nuovo corso in cui lo stesso Lulli è diventato il presidente del club di pallacanestro di Montecatini, segna oggi un altro passo storico.

Sulle maglie della squadra nel prossimo campionato di serie B Nazionale comparirà infatti un nuovo title sponsor, frutto di un lavoro e di un progetto condiviso tra l’azienda La T Tecnica e appunto Gema che va nell’ottica di una sempre maggiore sinergia tra le aziende del territorio e la nostra società. L’unione tra due importanti aziende della Valdinievole sarà finalizzata esclusivamente al progetto sportivo legato alla Pallacanestro Montecatini e rappresenta un’unicità e un’innovazione avanguardistica per il panorama della pallacanestro nazionale.

Dunque, da oggi la squadra diventa a tutti gli effetti, per addetti ai lavori, tifosi, sostenitori e appassionati, “La T Tecnica Gema”. E per comodità o necessità di titolazione potrà essere talvolta abbreviata in “La T Gema”.

IL NUOVO LOGO

Per unire i due marchi in una grafica accattivante che non snaturasse il logo ottagonale che caratterizza La T Tecnica nel mondo, sposandolo con la scritta rappresentativa di Gema che già lo scorso anno campeggiava sulla maglia della squadra, si è deciso di andare a incastonare i due simboli. Così, l’ottagono giallo dell’azienda della famiglia Moricci è diventato un gioiello brillante che dona ancor più valore alla maglia e al brand della squadra. La colorazione rossoblù di Gema è stata pensata per rendere immediatamente riconoscibile l’accoppiamento di colori della squadra, legata al rossoblù come da tradizione del basket a Montecatini. C’è un pallone, già presente nella precedente iconografia Gema, colorato di giallo per simboleggiare il sole di un’alba che rappresenta un nuovo giorno per la pallacanestro cittadina, possibile grazie all’unione come title sponsor di due realtà prestigiose della Valdinievole.

In tutto questo, si è aggiunta la scritta TOSCANA MCT, a sottolineare l’identità regionale che vuol andare a creare il club con l’esilio forzato dal PalaTerme, oggetto di necessarie e non più rimandabili opere di ristrutturazione e ammodernamento. Giocando la prossima stagione lontano da casa, La T Tecnica Gema si pone come sfida strategica quella di farsi conoscere e apprezzare in tutta la regione, diventando nel prossimo campionato anche la squadra di tutta la Toscana. Per farlo svilupperà un’idea di palazzetto diffuso. Accanto a Toscana però è ben presente la sigla MCT, per rimarcare l’identità locale della squadra che porterà il basket in tutta la regione ma che ha come finalità quella di tornare a casa, perché tutto inizia e tutto deve tornare a Montecatini.

LA T TECNICA SPA

La T Tecnica s.p.a. è una realtà italiana leader nel settore delle macchine per lavanderie industriali. Il titolare, Paolo Moricci, oggi porta avanti una tradizione cinquantennale della sua famiglia, con

risultati che testimoniano una crescita esponenziale e costante come fatturato, numero di clienti e gamma di macchinari e soluzioni proposti per il business delle lavanderie industriali. L’azienda valdinievolina è diventata una realtà in grado di confrontarsi con le multinazionali del settore, riuscendo a fornire una intera lavanderia chiavi in mano, proponendo macchine per il lavaggio, l’asciugatura, la piega e lo stiro, progettate e realizzate totalmente in Italia. Due sedi operative, una in Toscana, a Ponte Buggianese, l’altra invece nel Veneto, a Preganziol, permettono interventi di assistenza tecnica tempestivi e rapidi in Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo.

LE DICHIARAZIONI

ILPRESIDENTEDIPALLACANESTROMONTECATINI ALESSANDRO LULLI :

“Sono molto orgoglioso e soddisfatto di dare il benvenuto a La T Tecnica nella nostra grande famiglia Gema. È stato da subito un incontro carico di entusiasmo e di voglia di far bene, quello con l’amministratore Paolo Moricci. Una passione comune che ci ha permesso da subito, dai primissimi incontri, di avere una nuova visione di quello che vogliamo fare con Pallacanestro Montecatini.

Uniremo da subito le nostre aziende a livello di sponsor non solo simbolicamente sulla maglia, con il nuovo logo che potete vedere da oggi, ma con una progettazione e un’ambizione che possa andare il più a lungo possibile e vedere anche nel futuro, nel segno della passione per questi colori e per il basket di Montecatini. Da presidente mi sento di dire: Viva La T Tecnica e viva Gema. Anzi, viva La T Tecnica Gema Toscana Mct!”.

L’AMMINISTRATOREDILATTECNICA PAOLO MORICCI :

“Sono contento di entrare a far parte di questo progetto, dove ci auguriamo di ottenere grandi soddisfazioni. Il nostro scopo, come azienda, era quello di legare il nostro nome come title sponsor ad una squadra del territorio. Ringraziamo la Pallacanestro Montecatini e Gema, nella persona di Alessandro Lulli, per averci dato questa grande opportunità, non riscontrata altrove.

Siamo orgogliosi dell’impegno che questo club ha preso nei nostri confronti e per le premesse, tecniche e sportive, con cui sta nascendo questa stagione. Nella passata siamo stati sulle maglie di due importanti squadre di basket del territorio e le ringraziamo per lo splendido percorso in cui ci hanno coinvolto. Oggi vogliamo essere ancor più protagonisti e siamo onorati della disponibilità con cui Gema ha accettato di condividere con noi la posizione di title sponsor”.

ILDIRETTORESPORTIVODIPALLACANESTROMONTECATINI GUIDO MEINI :

“Questa nuova collaborazione e questa nuova sinergia, sicuramente una delle primissime a livello di sponsorizzazione condivisa nel mondo del basket, ci dà modo di crescere ulteriormente e di essere ancora più ambiziosi in quello che vogliamo fare. Stiamo costruendo una società importante, Pallacanestro Montecatini, dalle fondamenta, e questo nuovo accordo tra Gema e La T Tecnica ci permette di farlo sempre meglio, ovviamente con l’obiettivo di costruire una squadra con ambizioni sempre maggiori. A breve ufficializzeremo i nostri nuovi acquisti, con l’obiettivo di poter fare sempre meglio sul parquet, di divertirsi e di divertire, e di puntare a traguardi importanti. Grazie ovviamente di tutto questo a Alessandro Lulli e a Paolo Moricci”.

uff.stampa gema Montecatini