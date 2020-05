Serie B – La Viola Reggio Calabria compra il titolo di Soresina

Questa mattina la Gilbertina Soresina ha ufficialmente ceduto il titolo sportivo di Serie B alla

Pallacanestro Viola Reggio Calabria.

Piazza storica nel panorama cestistico italiano, Reggio Calabria ha dimostrato di volere

fortemente tornare nella categoria Nazionale.

Un passato nobile, si diceva. Sul Parquet reggino, a partire dagli anni ’80 hanno sfilato campioni

del calibro di Hugo Sconochini, Joe Bryant (papà di Kobe), Dan Caldwell, CJ Kupec, Mark

Campanaro, Stefano Attruia, Roberto Bullara, Michael Young, Donato Avenia e un certo Manu

Ginobili…

E la Viola ha avuto in panvhina dei veri e propri guru del basket italiano come Pippo Faina, Carlo

Recalcati, Tonino Zorzi, Santi Puglisi, Lino Lardo, Walter De Raffaele e Fabrizio Frates.

Una trattativa portata a termine in maniera esemplare dal nostro presidente Davide Pala e dal

commercialista, nonchè consigliere e amico della Gilbertina, dott. Francesco Scolari che,

nonostante diverse intromissioni da parte di gente che col mondo dello sport non hanno nulla a

che fare, hanno fin da subito capito che il Presidente reggino Carmelo Laganà e il suo General

Manager Giuse Barrile, coadiuvati dall’avvocato Enrico Zorzi erano persone affidabili, corrette, di

cultura sportiva elevata e con valori umani di cui andare fieri.

La nostra fermezza e correttezza e la loro gioia per un titolo riacquisito hanno stabilito, di fatto,

una nuova e sicuramente duratura amicizia sull’asse Soresina-Reggio Calabria.

Alla Pallacanestro Viola va il nostro ringraziamento per la correttezza e la determinazione con

cui si è giunti all’accordo e sicuramente un grosso in bocca al lupo perchè il prossimo

campionato di Serie B LNP possa essere solo l’inizio di un ritorno ai vecchi fasti reggini.

Contestualmente si comunica di aver acquisito il titolo di Serie C Gold dalla ASD Basket Rovello.

La Pallacanestro Viola comunica di aver acquisito il titolo sportivo della Soresina Gilbertina SsdArl. Il titolo sportivo dà il diritto di disputare il campionato di serie B nazionale. Il trasferimento del titolo dalla Lombardia alla Calabria dovrà essere ratificato dalla Federazione Italiana Pallacanestro secondo la procedura indicata dalle norme federali in materia.

La Viola dunque si dota di un titolo idoneo a disputare il campionato in cui sarebbe voluta arrivare, grazie ai sacrifici e al lavoro della società, degli sponsor, del Trust, tramite la promozione diretta sul campo. Un progetto fermato sul più bello dalla pandemia dopo un campionato di primissimo livello, in cui la squadra neroarancio ha raccolto esclusivamente successi in tutte le partite disputate.