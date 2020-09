Serie B – La Virtus Arechi Salerno giocherà le gare casalinghe a Capriglia

Ora è ufficiale! Il Palazzetto dello Sport Carmine Longo di Capriglia sarà la casa della Virtus Arechi Salerno per la stagione 2020-21.

La squadra di coach Parrillo disputerà quindi le gare casalinghe della Supercoppa Centenario (esordio l’11 ottobre contro Pozzuoli) e del campionato di Serie B (esordio il 22 novembre contro Nardò) presso l’impianto sportivo di via Capitano Vincenzo Pastore. E così per la seconda stagione consecutiva Capriglia abbraccerà la Virtus e, speriamo presto, anche i tantissimi tifosi certamente desiderosi di far sentire nuovamente il proprio calore alla squadra.

Uff stampa Virtus Arechi Salerno