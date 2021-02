Serie B – La Virtus Padova ottiene una vittoria al cardiopalma contro Senigallia

RUBANO Vittoria sofferta ma meritata quella che arriva contro Senigallia per l’Antenore Energia Virtus. Un

successo 77-73 che giunge al termine di un match vissuto sulle montagne russe in cui la banda di coach

Rubini – anche grazie alla grande prova dell’esordiente Brigato autore di 18 punti – riesce a riprendersi la

vetta della classifica.

Avvio di partita molto positivo per i neroverdi: primo quarto che si chiude 22-15 con subito la buona

impronta di Kevin Brigato, guardia trevigiana classe ’98 arruolato in Virtus per l’infortunio di Bocconcelli.

Nel secondo periodo però Virtus mostra il primo blackout di serata con 5 minuti di carestia offensiva e con

Senigallia che riesce a mettere la testa avanti con Gurini. A dare una svegliata alla Virtus è De Nicolao che

crea l’assist che manda a canestro Morgillo per l’immediata risposta. L’Antenore Energia si sblocca e con i

canestri di Rizzi, Schiavon e Pellicano ricrea un margine di vantaggio con cui andare all’intervallo positivi

(36-27).

Virtus che parte col piede giusto anche nella ripresa piazzando un incoraggiante 13-4 di parziale. Ma

Schiavon e compagni non riescono a chiudere il match. Senigallia infatti, nonostante le due belle triple di

Brigato, riesce a ricucire grazie ad un importante break di 8. All’ultimo round si arriva sul 58-47 e con la

partita ancora aperta. I timori di una possibile rimonta si concretizzano presto. Senigallia approfitta del

secondo blackout neroverde e risale fino al pareggio 62-62 (tripla Giacomini). E’ il via ad un finale al

cardiopalma. Gurini firma il sorpasso, Brigato risponde con un’altra bomba, Bianconi prova ad allungare,

mentre Senigallia riesce a ricucire: si entra nell’ultimo minuto 70-69 per Virtus. Nei secondi finali Bianconi

ancora una volta va a canestro ma la difesa Virtus perde una sanguinosa palla e si arriva al clamoroso 73-73

a sedici secondi dal termine. A otto dalla fine è De Nicolao ad inventare il canestro del sorpasso, Bianconi

poi è bravissimo in difesa a contenere l’attacco dei marchigiani, e nel finale è Ferrari con due punti a

mettere il sigillo sul 77-73 finale.

ANTENORE ENERGIA 77 – SENIGALLIA 73

ANTENORE ENERGIA Pellicano 5 (1/4, 1/1), Rizzi 5 (1/2, 1/2), Schiavon 13 (5/5, 1/4), Morgillo 14 (5/9, 1/2),

De Nicolao 11 (4/7, 1/5), Ferrari 3 (1/2, 0/1), Brigato 18 (3/4, 4/5), Bianconi 8 (2/4, 1/5), Marangon All.

Rubini

SENIGALLIA Conte 4 (2/4, 0/1), Pierantoni 5 (1/1, 1/2), Giacomini 18 (3/6, 4/7), Giunta 2 (1/1, 0/1), Centis 3

(0/0, 1/1), Gurini 8 (0/2, 2/6), Cicconi Massi 8 (3/6, 0/0), Moretti 5 (1/3, 0/0), Pozzetti 15 (3/8, 2/7), Peroni

5 (1/6, 1/3) All. Paolini

Arbitri: Correale di Atripalda (AV) e Rodia di Avellino

Note: parziali: 21-14, 15-13, 21-20, 20-26, tiri da due: 22/37 – 15/37, tiri da tre: 10/26 – 11-28, tiri liberi: 3/7

– 10/14, assist: 17-13, rimbalzi: 35-38