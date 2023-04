Serie B – Langhe Roero,terza vittoria all’ultima gara in casa contro Gallarate

Spettacolare prova della S. Bernardo Langhe Roero, che in un Pala 958 gremito e bollente strappa la terza vittoria in Serie B! Gallarate si arrende dopo una gara ricca di ribaltamenti, ma in cui LRB tenta più volte lo strappo definitivo e vince meritatamente la terza gara in Serie B con una squadra di soli under.

La partita

Ultima sfida casalinga di Serie B per la S. Bernardo langhe Roero, al Pala 958 arriva la Esse Solar Gallarate. All’andata fu 82-69 per i lombardi, ma LRB vuole riscattarsi e chiudere col sorriso davanti al proprio pubblico. E che pubblico, accorso in massa a gremire gli spalti, sembra quasi una gara di playoff.

L’ambiente è carico, LRB anche e parte a razzo 7-0 dopo il canestro di Mobio. Hidalgo ricuce (9-8) e sono Longo e Mobio a riaprire la forbice (18-12). Gallarate risale subito a -2, ma Makke sguscia sotto le braccia del difensore e chiude la frazione sul 20-16.

Si riparte col break lombardo e la Essesolar mette il naso avanti 26-29 dopo una persa della S. Bernardo. Makke non ci sta, poi Cravero lo segue attaccando il cuore del pitturato ed è +3 langarolo (34-31). Scambio di triple (con le squadre caldissime dall’arco nella seconda frazione) e Manna scrive il +6 (40-34). Si segna tantissimo di qua e di là e si ribalta tutto in un battito di ciglia: 41-43. LRB non vuole chiudere sotto un ottimo primo tempo e con la bomba di Corgnati ed il canestro e fallo di Mobio torna avanti a metà gara: 52-50 (8/17 da LRB e 6/11 Gallarate dopo venti minuti).

Nella ripresa le polveri sono invece bagnate ed è 54-54 dopo quattro giri di lancette. La S. Bernardo recupera palla e Corgnati va ad appoggiare il 61-55. Si riavvicinano a stretto giro gli ospiti ed è Manna a rimettere 5 punti tra le due formazioni (62-57). L’ultima palla della frazione è per i padroni di casa, che però pasticciano e regalano il 64-61 al trentesimo.

Nuova accelerata piemontese ad inizio ultima frazione, Mobio va a segnare il 68-61. I lombardi stanno in scia coi tiri liberi, Longo e Makke trovano però il +8 (72-64). Gallarate non si scolla dal match ed anzi risale a -2 a 1:08 dal termine ancora dalla lunetta (78-76). Palla persa LRB a 41”, ma Makke recupera palla e subisce fallo a 16”: a cronometro fermo il 2/2 vale l’80-76. Ospiti a vuoto nell’ultimo assalto e Corgnati arrotonda: 81-76. Vince Langhe Roero nell’esplosione del Pala 958, con grande festa a centro campo e pioggia di applausi dalle tribune!

Il cammino in casa termina così con il terzo successo, il miglior modo per salutare un’annata sofferta ma di grande crescita per una squadra, l’unica tra A, A2 e B; completamente composta da ragazzi under.

Tabellino:

S.Bernardo Langhe Roero – Esse Solar Gallarate 81-76 (20-16, 32-34, 12-11, 17-15)

S.Bernardo Langhe Roero: Erik Makke 25 (2/2, 4/8), Matteo Corgnati 17 (2/4, 3/5), Alleia ivan Mobio 16 (5/8, 1/2), Valerio Longo 8 (3/6, 0/0), Giorgio Manna 7 (1/1, 1/2), Aaron Lomele 3 (0/0, 0/3), Francesco Cravero 2 (1/2, 0/2), Alessandro Sirchia 2 (1/2, 0/2), Haward Obakhavbaye 1 (0/1, 0/0), Adnan Elkazevic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 39 – Rimbalzi: 41 6 + 35 (Matteo Corgnati, Francesco Cravero 7) – Assist: 8 (Matteo Corgnati, Alessandro Sirchia 3)

Esse Solar Gallarate: Andrea Filippi 14 (6/12, 0/0), Shaquille Hidalgo quiroz 12 (3/9, 1/2), Federico De bettin 10 (2/5, 1/5), Federico Passerini 10 (2/2, 2/7), Francesco Gravaghi 7 (1/1, 1/6), Giorgio Trentini 7 (1/3, 0/3), Dejan Bresolin 6 (3/7, 0/0), Matteo Clerici 5 (1/1, 1/3), Marco Calzavara 3 (0/4, 1/1), Lorenzo Ielmini 2 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 17 / 26 – Rimbalzi: 36 12 + 24 (Shaquille Hidalgo quiroz 9) – Assist: 13 (Federico De bettin, Federico Passerini 3)

