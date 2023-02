Serie B – Larga vittoria per Vicenza contro Palermo

La Civitus Allianz Vicenza torna al successo e supera con un convincente 83-47 l’ultima in classifica Palermo. In quintetto partono per la prima volta i due nuovi acquisti Tomcic e Petrucci: l’inizio di gara é equilibrato ma ben cinque triple in fila di Cucchiaro danno il vantaggio in doppia cifra a +11 per i biancorossi con l’ultimo spettacolare tiro dalla lunga del play frusinate in contorsione allo scadere dei 24 secondi. La prima frazione di gioco é suggellata da una rimessa perfetta, dopo il time out chiamato da Cilio, con 2 secondi sul tabellone e il canestro al volo di Brambilla sulla sirena del primo quarto. Campiello (17 punti e 29 di valutazione) entra dalla panchina e mette la sua impronta sulla gara, poi Carr piazza una tripla dall’angolo e sigla il +20 a tabellone di metà gara con i giovani Pendin, Pavan e Massignan già in campo. Nella ripresa c’é spazio per tutti, Petrucci olia i meccanismi con 4 assist, Ianuale al rientro ha la possibilità di mettere minuti nel motore e la Civitus si concede momenti di spettacolo, con la ciliegina di Brambilla che penetra e schiaccia a due mani.

“Ottenere una vittoria era importantissimo – afferma Campiello a fine gara – contro Palermo poteva diventare una partita scivolosa, speriamo di riprendere il nostro percorso dopo le ultime sconfitte, l’intensità che abbiamo messo stasera é un segnale netto di ripresa”.

“All’inizio c’era un po’ di tensione – aggiunge – ma poi anche i giovani hanno potuto dare il loro contributo, l’amalgama con i nuovi arrivati sta migliorando, questo é un ottimo gruppo, i periodi di difficoltà capitano anche per l’età media così giovane, ma lo spirito rimane sempre positivo. La forza del gruppo si é fatta sentire stasera”.

Civitus Allianz Vicenza – Green Basket Palermo 83-47 (25-12, 19-12, 21-9, 18-14)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 18 (0/0, 6/8), Andrea Campiello 17 (5/7, 1/1), Luca Brambilla 12 (5/6, 0/3), Niccolò Petrucci 8 (1/2, 2/5), Dorde Tomcic 8 (3/4, 0/2), Nicholas Carr 7 (2/3, 1/2), Andrea Pavan 5 (1/2, 1/3), Nicolo Ianuale 3 (0/1, 1/4), Riccardo Bassi 2 (1/4, 0/0), Marco Massignan 2 (1/1, 0/0), Alberto Pendin 1 (0/0, 0/2), Francesco Giaquinto 0 (0/3, 0/2)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 41 8 + 33 (Andrea Campiello 8) – Assist: 21 (Valerio Cucchiaro 6)

Green Basket Palermo: Andrea Birra 11 (1/2, 2/3), Giuseppe Caronna 9 (4/8, 0/0), Giuseppe Lombardo 7 (1/5, 1/3), Alessio Ronconi 6 (1/4, 0/4), Jona Di giuliomaria 5 (1/5, 1/7), Nikola Markus 4 (1/6, 0/1), Vittorio Pellegrino 3 (0/0, 1/1), Vittorio Moltrasio 2 (1/4, 0/2), Davide Drigo 0 (0/2, 0/0), Alessio Maisano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 31 4 + 27 (Alessio Ronconi 7) – Assist: 4 (Giuseppe Lombardo 2)

