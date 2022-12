Serie B – Largo successo per Vigevano contro Junior Casale

Ultima partita del 2022 particolarmente amara per la Junior Casale che si trova davanti la corazzata Elachem Vigevano: i rossoblu reggono 20’, poi un terzo quarto shock apre la strada ai padroni di casa che trovano la vittoria 89-49.

Parte bene la Junior Casale che si porta subito in vantaggio con due triple di Saladini: Vigevano si risveglia però presto dal torpore e in amen ribalta il punteggio. Casale lotta duro in difesa ed in attacco e chiude il primo quarto 20-15. Nei 10’ di gioco successivi sono i padroni di casa a continuare a mantenere il vantaggio, mentre i rossoblu cercano di rimanere aggrappati alla partita con le unghie e con i denti: si va all’intervallo sul 39-29.

La JC che entra nel terzo quarto ha un volto completamente diverso da quella dei 20’ precedenti: i rossoblu non appaiono più combattivi e compiono diversi errori che portano alla realizzazione complessiva nel quarto di soli 6 punti a confronto dei 33 realizzati dai padroni di casa. Gli ultimi 10’ di gioco sono già di garbage time, con i padroni ormai avanti di 40 lunghezze. Finisce 89-49.

ELACHEM VIGEVANO 1955 – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 89-49 (20-15; 39-29; 72-35)

ELACHEM VIGEVANO: Benites 20, Tagliavini, Laudoni 8, Mercante 5, D’Alessandro 9, Strautmanis 15, Ragagnin 9, Broglia 4, Spaccasassi, Rossi 13, Peroni 6. All. Piazza

JUNIOR CASALE: Riva 3, Jovanovic 12, De Ros 7, Staffieri 3, Apuzzo 8, Ciocca, Raiteri, Ruiu, Negri 5, Saladini 11. All. Cristelli

Ufficio Stampa Junior Casale