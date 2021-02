Serie B – Le assenza frenano la Virtus Padova che cade sul parquet di Monfalcone

MONFALCONE Serata storta a Monfalcone. Su un campo difficile – dove sono cadute anche Sanve e Vicenza – l’Antenore Energia Virtus cede il passo ai padroni di casa 81-72 al termine di una partita poco brillante e caratterizzata dalle assenze di De Nicolao, Bocconcelli e Rizzi.

Una gara in equilibrio nel corso del primo quarto chiuso 18-17, ma che poi sembrava indirizzata positivamente, nel secondo periodo, per i neroverdi che grazie ai punti di Ferrari trovavano il 32-41 con cui vanno all’intervallo lungo. Nella ripresa però brutto approccio di Padova che ricade in un blackout con il quale sperpera il margine di vantaggio facendosi prima recuperare sul 43-43 e poi superare fino al 48-43. A scuotere la Virtus arrivano due preziose triple di Barbon: all’ultimo round si va sul 57-56.

Qui nonostante una Virtus ancora poco brillante e, col passare dei minuti, sempre più a corto di energie riesce a restare a contatto dell’avversario fino alla prima parte di ultimo quarto. Ma negli ultimi cinque minuti Monfalcone è brava a crearsi un margine di due possessi di vantaggio: i tentativi da fuori dei neroverdi con Barbon e Brigato sbattono sul ferro e la partita si mette in discesa per Monfalcone. I friulani infatti gestiscono molto bene il finale non concedendo il fianco alle iniziative padovane e finisce con un 81-72 che rallenta la corsa degli uomini di coach Rubini.