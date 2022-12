Serie B – Legnano batte Oleggio in amichevole

Nel pomeriggio di giovedì 29/12 i Knights hanno giocato al Knights Palace di via Parma l’ultimo match della stagione 2022; avversario ormai conosciuto molto bene da Legnano, i Magic Oleggio dell’ex coach biancorosso Gianni Nava.

Come successo nell’amichevole del 01/11, ma molto diversamente dalla gara ufficiale del 07/12 , i Knights si sono imposti con un buon margine, mostrando fasi di gioco anche piacevoli a livello estetico e utilizzando tutti gli effettivi in panchina per coach Eliantonio.

Con l’assenza di Terenzi per un malessere di stagione, le rotazioni dei Knights hanno visto largamente impiegati Mazzantini (in pieno recupero), Cucchi e Bassani, lasciando più respiro agli altri titolari che comunque non si sono tirati indietro per impegno e concentrazione.

Attacco fluido con Leardini protagonista (5 triple a segno) e difesa che ha provato diversi assetti in vista delle due partite che chiuderanno il girone di andata e per il girone di ritorno in cui Legnano dovrà cercare di recuperare un manciata di punti lasciati per strada nelle prime partite.

Nonostante il periodo festivo e un’amichevole non ufficiale, confortante la presenza di pubblico con circa un centinaio di tifosi sugli spalti del Knights Palace

Qui sotto il tabellino e la gallery fotografica della partita

3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS – MAMY MAGIC OLEGGIO 87-64 (19-12; 25-14; 24-24; 19-14)

Per Legnano: Marino 9, Drocker 14, Mazzantini 12, Leardini 23, Sacchettini 11, Casini 5, Antonietti 4, Cucchi 5, Bassani 4

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights