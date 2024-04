Serie B – Legnano chiude la stagione perdendo a Cassino

By

Highlights Cassino – Legnano

Ultima spiaggia per i Knights che cercano l’accesso playoff in extremis, provando a vincere a Cassino, e sperando nel risultato favorevole delle altre squadre tra il sesto e il nono posto.

La partenza non è delle migliori con la Virtus che parte 8-1 e poi 12-5 soprattutto con Moreaux che trascina i suoi e con Legnano che sbatte sulla zona avversaria.

Dopo qualche minuto di assestamento, Sacchettini, Scali e Marino riportano i Knights sul 14-13 e, dopo un nuovo allungo di Moreaux e Teghini sul 18-13, la SAE Scientifica assesta un buon parziale chiuso da Scali sul 22-24 del 10’

La seconda frazione procede con un sostanziale equilibrio. Da una parte Dincic è tra i più ispirati, mentre per i Knights Casini e Planezio hanno eccellenti percentuali che garantiscono minimi vantaggi per Legnano, così come quello della fine del primo tempo sul 41-43 firmato dai liberi di Marino.

Dopo la pausa lunga la SAE Scientifica cerca un paio di fughe, prima sul +6 con Sacchettini, poi con Marino sul 56-61, ma Cassino trova sempre canestri dalla lunga distanza per rimanere in partita.

Sono 9 punti in fila di Marino a lanciare i Knights sul +13 del 59-72, smussato da Del Testa e Truglio sul 63-72 del 30’.

Legnano torna quasi subito in doppia cifra di vantaggio con Scali e Casini sul 63-76, ma da lì parte un calvario ormai abbastanza frequente in questa stagione nel quarto periodo, per cui i Knights smettono di segnare.

Cassino rosicchia punto su punto e anche se il libero di Casini dà il +8 a Legnano del 75-83, l’ 8-0 di Dincic e Moreaux, manda tutti all’overtime con il punteggio di 83-83.

Nel prolungamento Raivio, abbastanza freddo durante la partita si accende con 8 punti, ma sempre Dincic e Moreaux tengono Cassino a contatto.

Nell’ultimo minuto poi la tripla di Del Testa e i liberi di Gay fissano il 98-95 finale.

Con la sconfitta e la contemporanea vittoria di Piacenza a Caserta, Legnano finisce nona, ma anche vincendo non avrebbe potuto accedere ai playoff.

Una stagione difficile e faticosa che non si è smentita nemmeno nell’ultimo suo capitolo.

Sicuramente alcune valutazioni iniziali non sono state azzeccate e il campionato è stato molto diverso da quello che ci si poteva attendere.

Una riflessione estiva porterà ad un rinnovamento dei Knights, che proveranno la prossima stagione ad essere più competitivi, in un campionato inedito e che sarà probabilmente infinito di 40 partite all’alba.

BPC VIRTUS CASSINO – SAE SCIENTIFICA LEGNANO 98-95 (22-24, 19-19, 22-29, 20-11, 15-12)

BPC Virtus Cassino: Melkisedek Moreaux 33 (10/16, 2/3), Nemanja Dincic 24 (4/6, 3/5), Flavio Gay 13 (4/9, 1/4), Keller Cedric Ly-lee 7 (0/1, 1/2), Maurizio Del Testa 7 (0/0, 2/6), Michael Teghini 7 (2/4, 1/1), Jakov Milosevic 4 (1/1, 0/1), Alessio Truglio 3 (0/1, 1/3), Giulio Candotto 0 (0/1, 0/2), Roberto Mastrocicco 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 30 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Melkisedek Moreaux 12) – Assist: 14 (Flavio Gay 6)

SAE Scientifica Legnano: Tommaso Marino 23 (2/4, 4/7), Michael Sacchettini 14 (7/11, 0/0), Guido Scali 13 (6/10, 0/5), Juan Marcos Casini 13 (1/3, 3/6), Marco Planezio 12 (3/3, 2/5), Nik Raivio 10 (5/14, 0/4), Riziero Ponziani 6 (3/6, 0/0), Andrea Sipala 2 (0/1, 0/1), Alberto Fragonara 2 (1/1, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 41 11 + 30 (Nik Raivio 10) – Assist: 11 (Guido Scali 3)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights