Serie B – Legnano doma Cassino

Post partita Paolo Piazza

Highlights Legnano – Cassino

Ultima di andata, prima del 2024 e partita cruciale per i Knights, così come l’ha definita Piazza nel prepartita. Così parte Legnano – Cassino gara che rappresenta il giro di boa del campionato.

Partita sempre delicata quella di rientro dalle feste, che però i Knights iniziano interpretando molto bene e piazzando contropiedi e punti facili con Sacchettini, Marino, Planezio e Scali per il 9-2 dei primi 3’.

Cassino si desta e accorcia con Milosevic e Dincic, ma nei minuti finale del quarto la tripla di Marino e poi di Ghigo, assestano il 22-15 della fine del primo quarto.

Partita giocata a viso aperto e con un buon ritmo anche nella seconda frazione, con Legnano che veleggia sui 7-8 punti di vantaggio, sfruttando tanto e bene il pick & roll tra Marino e Sacchettini.

Una volta adattata la difesa, Cassino inizia a rosicchiare punto su punto con Moreaux, Gay, Dincic e Candotto, fino al canestro di Truglio sulla sirena dell’intervallo che fissa il 43-41.

Nel terzo periodo la Virtus arriva al -1 con la tripla di Teghini del 45-44 e successivamente anche con Moreaux, ma Legnano ha sempre la lucidità di reagire e dopo il 25’, tre liberi di Marino e Sipala da sotto per due volte, portano i Knights sul 63-58 quando sul tabellone suona la sirena del 30’.

Planezio apre l’ultima frazione con la tripla del 66-58 e con i centri di Scali e Raivio, la SAE Scientifica arriva al +12 del 70-58 che, con 6’ minuti alla fine, sembra un buon vantaggio… sembra…

Infatti Cassino si rimbocca le maniche e con Gay, Dincic e Moreaux piazza il 0-7 del 70-65 che con ancora 4’ minuti da giocare, fa spuntare qualche scheletro dal 2023.

Marino segna da tre e anche se Gay segna il -4 per Cassino, Legnano sembra sul pezzo e nei minuti finali con Planezio, Raivio e Sipala fissa il 83-72 vincendo con uno scarto in doppia cifra di grande sicurezza.

Una gara che Legnano ha condotto per 40 minuti senza mai perdere la testa anche quando Cassino si è fatta pericolosamente sotto. Una partita ben giocata, anche se con qualche sbavatura, ma che ha visto tutti i Knights coinvolti sia in attacco, sia in difesa, e sulla stessa pagina per raggiungere una vittoria che chiude il girone di andata.

Sabato prossimo alle 20.30 parte il ritorno con la gara interna contro la Gema Montecatini dell’ex Mazzantini.

SAE SCIENTIFICA LEGNANO – BPC VIRTUS CASSINO 83-72 (22-15, 21-26, 20-17, 20-14)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 19 (5/12, 2/3), Tommaso Marino 16 (2/3, 3/5), Michael Sacchettini 15 (6/11, 0/0), Marco Planezio 13 (4/4, 1/3), Andrea Sipala 9 (2/2, 1/3), Maurizio Ghigo 5 (1/1, 1/2), Guido Scali 4 (2/3, 0/1), Alberto Fragonara 2 (0/0, 0/0), Juan Marcos Casini 0 (0/0, 0/2), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Dagri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 33 4 + 29 (Nik Raivio 13) – Assist: 20 (Tommaso Marino 6)

BPC Virtus Cassino: Nemanja Dincic 21 (3/6, 2/5), Melkisedek Moreaux 16 (7/15, 0/2), Flavio Gay 15 (4/8, 1/5), Giulio Candotto 5 (1/4, 1/2), Alessio Truglio 5 (1/2, 1/1), Michael Teghini 3 (0/2, 1/2), Maurizio Del Testa 3 (0/0, 1/2), Jakov Milosevic 2 (1/3, 0/3), Michael Lemmi 2 (1/2, 0/1), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Melkisedek Moreaux, Flavio Gay 8) – Assist: 12 (Flavio Gay 6)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights