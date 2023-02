Serie B – Legnano ferma la capolista Vigevano

By

Big match della terza giornata al PalaBorsani di Castellanza dove Legnano e Vigevano danno vita ad una gara degna di una serie superiore davanti a oltre 1600 spettatori rumorosi e festanti.

La partenza della 3G è veramente di grande livello con un parziale crescente dal 6-0 fino al 25-6 con tutti i Knights protagonisti di giocate importanti e sempre in una motion offensiva che non sembra avere difetti.

Vigevano si aggrappa a Laudoni ma è frastornata dall’intensità dei Knights che chiudono avanti per 25-11 il primo periodo.

Seconda frazione in cui ci sia aspetta la reazione dei Ducali che puntualmente arriva, con Peroni e Rossi a mettere punti da vicino e da lontano.

La tripla di Laudoni vale il 29-28, ma Legnano risponde subito con Sacchettini che è quasi infallibile al tiro e, coadiuvato da Terenzi e Leardini, aiuta i Knights a chiudere avanti all’intervallo con il punteggio di 43-32.

I 5 punti iniziali di Peroni alla partenza della terza frazione fanno sobbalzare i Knights che rispondono con Mazzantini e la schiacciata di Terenzi che riporta in doppia cifra il vantaggio biancorosso.

Legnano allunga ancora fino al +14, anche se Broglia e D’Alessandro chiudono il quarto in maniera positiva per la Elachem fino al 61-53 del 30′.

Ultima frazione in cui Vigevano rimane per i primi minuti attaccata alla gara con uno svantaggio tra i 5 e gli 8 punti, ma i canestri di Sacchettini, assistito da Marino autore a sua volta di giocate decisive, riportano la 3G in doppia cifra di vantaggio e, dopo l’ultimo colpo di coda vigevanese con la tripla di Benites del -6, Legnano è perfetta negli ultimi 3 minuti, chiudendo senza mai rischiare con il punteggio di 84-73

Una bella ed importante vittoria che riduce le distanze in classifica, con i Knights sempre però al quarto posto. Un’atmosfera coinvolgente e due tifoserie corrette e festanti hanno colorito una gara che, anche dal punto di vista tecnico e spettacolare, ha divertito tutto il pubblico presente. Domenica prossima altra gara di peso specifico importante in trasferta contro la Pavia dell’ex Mazzetti, vincente nella gara di andata.

