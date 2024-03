Serie B – Legnano Knights, vittoria pesante a Rieti

Lunga trasferta a Rieti per Legnano che deve vincere al PalaSojourner per sperare ancora nel treno playoff, contro una NPC che lotta invece per salvarsi ed evitare i playout.

Legnano al completo, mentre Rieti deve lottare con assenze e acciacchi.

Il primo quarto non è molto spettacolare ed entrambe le squadre non hanno grandi percentuali dal campo.

Fino al 9-9 firmato da Sulina, Sacchettini, Raivio e Zucca si vedono più errori che canestri, ma con la tripla di Melchiorri, i liberi di Markovic, Zucca e ancora Markovic, Rieti allunga fino al 20-12, mitigato dal canestro finale di Fragonara del 20-14.

Nel secondo quarto i Knights piazzano un buon parziale di 0-13 iniziato da Raivio, continuato da Ponziani e concluso con le triple di Casini e Raivio del 22-27, ma purtroppo subiscono un contro break di 8-0 con i centri di Da Campo, Zucca e Sulina del 34-27.

Alla fine, dopo un nuovo -7 del 39-32, la SAE Scientifica riesce a limitare i danni per il 40-38 di metà tempo, che è un ottimo affare.

Al rientro in campo Rieti prova a scappare con la tripla di Zucca, ma i Knights iniziano a difendere con molta concentrazione e una serie di contropiedi in solitaria di Scali, portano Legnano al +5 del 43-48.

Timeout obbligato per Rieti che rientra con un canestro di Da Campo, ma Legnano trova il ritmo e inizia a segnare con continuità: dal 51-50 si passa in pochi minuti al 57-63 del 30’, con Raivio a prendere le maggiori responsabilità in attacco.

Ultimo periodo in cui la SAE Scientifica sfrutta la verve di Raivio e Sipala, protagonista di 3 giocate che lanciano i Knights alla doppia cifra di vantaggio, con Legnano che si stabilizza oltre il +10 toccando più volte il +15 e poi il +17 con Ponziani e Casini ad assestare i colpi da ex, che fanno crollare Rieti, fino al 73-90 finale.

Una vittoria molto meno facile di quello che dice il punteggio, con Legnano brava soprattutto nel secondo tempo a trovare concretezza difensiva, trasformata in molti contropiedi che hanno dato ai Knights linfa vitale e ottimi vantaggi.

Poco tempo per gioire perché già mercoledì ci sarà una nuova partita decisiva contro Fiorenzuola e poi la sfida interna di sabato con Caserta prima di Pasqua.

NPC RIETI – SAE SCIENTIFICA LEGNANO 73-90 (20-14, 20-24, 17-25, 16-27)

NPC Rieti: Dario Zucca 29 (4/9, 5/7), Nikola Markovic 15 (3/6, 0/2), Victor Sulina 11 (2/4, 2/3), Mattia Da Campo 7 (0/4, 2/5), Kurt Cassar 6 (1/6, 1/4), Mattia Melchiorri 3 (0/1, 1/1), Lorenzo Mele 2 (1/1, 0/0), Leonardo Del Sole 0 (0/0, 0/0), Francesco Novelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Reginaldi 0 (0/0, 0/0), Bacary Sane 0 (0/0, 0/0), Federico Margarita 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Dario Zucca 9) – Assist: 17 (Nikola Markovic 7)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 23 (8/12, 2/3), Guido Scali 16 (5/6, 1/3), Riziero Ponziani 14 (6/12, 0/0), Juan Marcos Casini 9 (0/2, 3/7), Tommaso Marino 8 (1/1, 1/4), Andrea Sipala 8 (2/2, 1/2), Alberto Fragonara 5 (1/3, 1/1), Michael Sacchettini 4 (2/7, 0/0), Marco Planezio 3 (0/3, 1/4), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Nik Raivio 12) – Assist: 22 (Tommaso Marino 6)

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights