Serie B – Legnano regola Casale nell’ultima di andata

Si chiude con una sconfitta il girone di andata della Junior Casale: i rossoblu, privi di Negri (fastidio alla schiena) dall’inizio del secondo quarto, nella sfida a domicilio dei Legnano Knights vengono superati 86-66.

La Junior parte forte in questo inizio di quarto, ma Legnano non si fa prendere alla sprovvista e ribatte colpo su colpo alle giocate dei casalesi (18-20 dopo i primi 10’ di gioco). Riva mostra i muscoli sotto le plance sia in attacco che in difesa, mentre Saladini è siderale dall’arco: dall’altra parte i padroni di casa non sono da meno e si va all’intervallo lungo sul 41-38.

Il terzo quarto è buio pesto per i rossoblu che concedono un parziale importante a Legnano (30-11) che mette così un’ipoteca importante sulla vittoria (71-40 al 30esimo). La Junior prova a tirarsi negli ultimi 10’ di gioco, ma i giochi sono ormai fatti e i ragazzi di coach Cristelli cedono così il passo 86-66.

3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 86-66 (18-20; 41-38; 71-49)

3G ELECTRONICS LEGNANO: Leardini 16, Mazzantini 13, Antonietti 9, Orocker 7, Casini 8, Nespoli, Cucchi, Marino 12, Sacchettini 6, Amorelli, Terenzi 15. All. Eliantonio

JUNIOR CASALE: Riva 26, Jovanovic 7, De Ros 7, Kamar NE, Ciocca, Staffieri 4, Apuzzo 6, Raiteri, Geraci NE, Ruiu 2, Negri, Saladini 14. All. Cristelli

