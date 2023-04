Serie B – Legnano regola con autorità Borgomanero

Highlights Legnano – Borgomanero

Serviva una prestazione convincente a Legnano, per prolungare il buon momento e aggiungere 2 punti in classifica, e non è mancato proprio nulla alla prova dei ragazzi di coach Eliantonio.

Il primo quarto è vivace e le percentuali di entrambe le squadre sono ottime (52% per Legnano e 4 triple, 47% per Borgomanero e 5 triple); il protagonista da una parte è Casini, mentre dall’altra è Loro: per entrambi il tabellino personale è già in doppia cifra dopo solo 10′ di gioco.

Il College prova a scappare sul +6, ma Legnano rientra e alla prima sirena conduce 26-23.

Il parziale dopo 20 minuti però è già di 54-40, grazie anche e soprattutto a due giocatori che mettono in luce tutto il loro talento: Tommaso Marino e Marcos Casini

Il primo con le assistenze e il secondo con le conclusioni dall’arco, indirizzano il match e giusto per citare alcuni numeri, quasi impressionanti, a fine gara le statistiche dicono 25 punti per il capitano di Legnano, con 7 triple realizzate sulle 9 tentate, e ben 16 assist per Tommy Marino.

Il terzo periodo vede ancora la 3G condurre le danze senza incertezze e con grande concretezza.

Saverio Mazzantini si esalta con 26 punti, 11 rimbalzi e 6 falli subiti, per 41 di valutazione. Numeri impressionanti che certificano la bontà del lavoro in fase offensiva per i Knights, bravi a girare a mille e ad approfittare delle imprecisioni della formazione piemontese.

Borgomanero prova a restare in gara con alcune giocate, prima con Benzoni e poi con Fragonara e Loro, ma non è sufficiente per limitare la furia in attacco innescata da Tommaso Marino e compagni per il 90-61 del 30′.

Anche Drocker e Sacchettini aggiustano le statistiche nel quarto periodo, raggiungendo rispettivamente quota 16 e 15 punti, grazie anche alla grande fiducia al tiro accumulata nel corso della gara.

La partita scorre via liscia e gli ultimi minuti sono dedicati ai giovani Knights che chiudono la contesa sul 109-76.

Legnano sale a quota 38 punti, mentre Borgomanero rimane ancorata a 20; prossimi impegno per Legnano il 7 maggio, a Casale Monferrato

3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS – CIPIR COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO 109-76 (26-23, 28-17, 36-21, 19-15)

3G Electronics Legnano Knights: Saverio Mazzantini 26 (6/9, 3/6), Juan Marcos Casini 25 (2/2, 7/9), Gian Marco Drocker 16 (2/2, 4/6), Michael Sacchettini 15 (7/11, 0/2), Luca Antonietti 13 (4/5, 1/2), Tommaso Marino 7 (3/3, 0/3), Giacomo Leardini 3 (1/1, 0/2), Riccardo Cucchi 2 (1/4, 0/3), Francesco Amorelli 2 (1/1, 0/0), Alessandro Monguzzi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 39 5 + 34 (Saverio Mazzantini 11) – Assist: 31 (Tommaso Marino 16)

Cipir College Basketball Borgomanero: Andrea Loro 23 (4/7, 5/8), Stefano Longo 15 (6/9, 1/3), Daniele Benzoni 10 (2/7, 2/7), Alberto Fragonara 7 (2/3, 1/5), Andrea Cecchi 7 (2/7, 1/3), Francesco Ferrari 5 (1/3, 1/2), Francesco Piscetta 4 (2/4, 0/0), Riccardo Attademo 3 (1/3, 0/3), Maurizio Ghigo 2 (1/1, 0/3), Leonardo Manto 0 (0/1, 0/0), Andrea Pettinaroli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 1 / 10 – Rimbalzi: 38 12 + 26 (Andrea Loro, Daniele Benzoni, Alberto Fragonara 6) – Assist: 15 (Riccardo Attademo 5)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights