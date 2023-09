Serie B – Legnano sconfitta nel test contro Fiorenzuola

Post Partita Paolo Piazza

Highlights Fiorenzuola Legnano

Nel giorno dell’operazione Nik Raivio, i Knights scendono in campo a Fiorenzuola per la seconda amichevole stagionale, ancora contro una squadra del proprio girone.

La partenza dei biancorossi è straordinaria.

Legnano apre con un parziale di 0-15, trovando in Ghigo un ottimo terminale, ma mostrando un gioco corale di alto livello.

La palla si muove parecchio e i Knights trovano sempre dei buoni tiri che segnano con alte percentuali.

Fiorenzuola restituisce un 11-0 e distribuisce i propri punti, ma l’1/9 da 3 non aiuta i padroni di casa a essere vicini nel punteggio, con un primo quarto che si chiude sul 16-20.

Secondo periodo in cui la SAE Scientifica riparte di slancio e di nuovo piazza un 0-11 che indirizza il quarto e questa volta è Sacchettini ad essere il più pericoloso in attacco, con Ghigo sempre nelle pieghe della partita.

Venturoli è il più prolifico tra gli emiliani, ma Fiorenzuola rimane ancora staccata fino al 26-40 del 20′.

Dopo l’intervallo l’inerzia cambia e ora sono i Bees ad avere più fluidità in attacco e più percentuale dall’arco.

Preti inizia a segnare con continuità mentre per i Knights l’immortale Casini riesce a mettere dei cerotti nei momenti di crisi biancorossa con delle provvidenziali triple.

Dopo 30′ il punteggio è 44-49 con i Knights che avvertono la fatica.

Ultimo quarto in cui la spia della riserva diventa subito rosso incandescente per Legnano che ad occhio nudo, perde incisività in attacco, rallentando, e di molto, la rapidità e pulizia delle azioni di inizio gara.

Ne approfittano Giacchè e Ricci che allungano per i padroni di casa, con i Knights che trovano canestri quasi esclusivamente con Sipala e Casini.

La gara si chiude 74-69 dopo i regolari 40′ di gioco.

Partita tutto sommato positiva per Legnano che, senza due titolari, mostra degli apprezzabili miglioramenti, anche se qualche palla persa di troppo (21 alla fine) e una condizione fisica ancora in progresso, non permettono ai Knights di gioire per la prima vittoria.

Sabato sera al PalaBorsani prima appuntamento ufficiale alle 19.00 con la gara di Supercoppa LNP contro Omegna.

PALLACANESTRO FIORENZUOLA BEES – SAE SCIENTIFICA LEGNANO KNIGHTS 74-69 (16-20; 10-20; 18-9; 30-20)

Per Fiorenzuola: Ricci 14 (5/6; 1/3), Venturoli 8 (3/5; 0/2), Aklilu, Bottoni 4 (0/2; 0/1), Re 4 (1/2; 0/1), Seck 4 (2/4 da 2), Voltolini 6 (1/3; 1/3), Giacchè 10 (2/3; 2/5), Preti 13 (2/3; 2/8), Bettolo 5 (1/5 da 2), Gaye 0, Sabic 6 (/6 da 3)

Rimbalzi 36 8+36 (Seck e Voltolini 7), Palle recuperate 15 (Ricci e Giacche 3), Assist 23 (Giacchè e Sabic 5)

Per Legnano: Ferrario 0 (0/1 da 3), Casini 14 (0/1; 4/7), Ghigo 14 (4/6; 2/4), Fragonara 4 (1/2; 0/3), Sacchettini 11 (4/8 da 2), Marino 5 (0/2; 1/6), Amorelli 2 (1/1; 0/1), Planezio 8 (2/3; 1/5), Sipala 11 (3/4; 1/4)

Rimbalzi 41 9+32 (Ghigo 7), Palle recuperate 8 (Ghigo 3), Assist 21 (Fragonara 7)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights