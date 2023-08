Serie B – Legnano, si è aperta la nuova stagione

Conferenza stampa integrale

Interviste al primo allenamento al PalaBorsani

Parte la stagione 2023/2024 dei Knights, una stagione molto intrigante vista la partecipazione al nuovo campionato nazionale di Serie B, terzo campionato italiano.

La riduzione delle partecipanti (da 64 a 36) e la possibilità di inserire un comunitario, rende sicuramente molto più competitiva ed interessante la prossima stagione in cui i Knights saranno inseriti nel girone A.

Riunione con le parole introduttive del presidente Marco Tajana, del GM Maurizio Basilico e del nuovo coach dei Knights Paolo Piazza, prima di lasciare spazio al campo.

Prima parte caratterizzato da ampio riscaldamento e parte atletica condotta da Mirko Pocaterra con l’aiuto di Matteo Scala, prima di lasciare spazio allo staff tecnico che ha iniziato ad inserire i primi concetti di gioco.

Paolo Piazza, Davide Giglietti, Silvio Saini e Pietro Pogliana, hanno allenato le prime due ore della stagione concentrandosi su collaborazioni a 3 a metà campo, senza forzare la mano dopo l’attivazione.

Nella giornata di giovedì primi test atletici e basket nel pomeriggio divisi tra Knights Palace e PalaBorsani.

Finito il primo allenamento stagionale, i Knights si sono spostati al di fuori del Knights Bar del PalaBorsani per la classica conferenza stampa di introduzione della stagione.

Alla presenza di circa un centinaio di persone, il Presidente Marco Tajana, il GM Maurizio Basilico, il Direttore Commerciale Antonio Fagotti, l’allenatore Paolo Piazza e il capitano dei Knights Marcos Casini, hanno parlato della nuova stagione e della aspettative su di essa.

Chiare le parole del Presidente Tajana: “Abbiamo allestito una squadra molto competitiva in un campionato nuovo, composto dalle prime 8 classificate della vecchia serie B. Maurizio Basilico e Paolo Piazza hanno allestito un grande mix tra giovani e vecchi, con uno straniero super e amatissimo a Legnano come Nik Raivio. L’obiettivo? Non mi nascondo, quello di arrivare tra le prime 8, che vuol dire qualificarci ai playoff. Sarà un campionato difficile e complicato dal punto di vista logistico, d’altra parte non per nulla si chiama serie B Nazionale, ma noi abbiamo lavorato al massimo e abbiamo un allenatore vincente come Paolo Piazza, che è stato promosso 6 volte nella sua carriera.”

Anche Paolo Piazza ha le idee chiare sulla prossima stagione “E’ bellissimo essere qui e voglio ringraziare tutti per la presenza. Finalmente sono arrivato a Legnano e questo è un cerchio che si chiude dopo esserci limonati tanto nel corso degli anni. Sarà un campionato durissimo, ma noi dobbiamo farci trovare pronti. Come fare? Sin da subito dobbiamo fare squadra e i ragazzi devono stare bene insieme. Al primo allenamento non ho mai visto tanti sorrisi come oggi: vuol dire che incominciamo bene. Dobbiamo creare un ambiente che spinga. Questa è una società invidiata e tutti vogliono venire ad allenare a Legnano. L’entusiasmo del nostro presidente è qualcosa di incredibile e l’obiettivo di tutti noi è di farglielo mantenere: è raro avere un presidente così e dobbiamo tenercelo stretto. Promettiamo di mettercela tutti. Siamo una società fashion, ma voglio anche vedere una squadra brutta e cattiva.”

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights