Serie B – Legnano si rialza e sbanca Omegna

Highlights Omegna – Legnano

Anticipo della quarta giornata di campionato dove i Knights fanno visita alla Fulgor Omegna in quella che ormai è un grande classico tra le due società.

Legnano senza Raivio e Omegna con Chinellato non al 100%.

La partenza è buona per i Knights che, con Casini e Marino vanno a segno subito, attutendo così un parziale di 12-0 della Paffoni che con Balazoni e Chinellato trovano un buon vantaggio doppiando Legnano sul 12-6.

Qualche canestro prima della fine del quarto però apre il parziale dei Knights che al suono della prima sirena si trovano sul 15 pari.

Il parziale positivo biancorosso continua nel secondo periodo e il 0-9 costruito da Planezio, Fragonara e Gobbato, vale il +8 Legnano sul 18-26.

La difesa è solida, anche se ci sono dei problemi di falli soprattutto con i lunghi, e l’attacco diventa sempre più fluido e con meno errori, cosa che permette alla SAE Scientifica di toccare anche il +10 sul 25-35 con la tripla di Marino, prima che il quarto si chiuda sul 31-40.

Il terzo quarto è sempre delicato per i Knights che però questa volta hanno più convinzione e un Fragonara in versione deluxe. Il prodotto del settore giovanile di ABA si fa trovare pronto nei momenti caldi della gara con canestri tanto importanti quanto difficili e, insieme Sacchettini, trascina Legnano al +16 del 39-55, con il solo Balanzoni ad essere produttivo per la Paffoni.

Al 30’ i Knights sono avanti per 43-59.

Prima Sipala e poi Ghigo regalano ai Knights il +19 all’inizio del quarto periodo, con la gara che si indirizza in maniera quasi irreversibile verso Legnano.

Ci prova Solaroli sempre ipermobile nell’attacco di Ducarello e l’instancabile Balanzoni, ma il tempo inizia a scarseggiare e sulla tripla di Marino del 47-67 e il successivo canestro di Planezio del +22, si infrangono le ultime speranze dei lupi piemontesi.

Legnano gestisce il finale con il vantaggio che si assottiglia fino al 69-78 finale.

Una prestazione convincente dopo il brutto secondo tempo di mercoledì contro Piombino e una conseguente vittoria che fa bene al morale oltre che alla classifica.

Le buone notizie arrivando anche dall’infermeria dove Nik Raivio ha avuto il via per riprendere in maniera graduale gli allenamenti, che potrebbero portarlo in campo intorno al 22 di ottobre.

PAFFONI FULGOR OMEGNA – SAE SCIENTIFICA LEGNANO 69-78 (15-15, 16-25, 12-19, 26-19)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 27 (11/14, 0/0), Riccardo Chinellato 9 (1/2, 2/5), Manuele Solaroli 8 (0/0, 1/2), Filippo Fazioli 8 (1/3, 1/4), Mattia Coltro 6 (1/2, 1/2), Zan Kosic 5 (1/3, 1/4), Andrea Picarelli 5 (0/2, 1/2), Patrick Baldassare 1 (0/0, 0/1), Marco Torgano 0 (0/1, 0/5), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Jacopo Balanzoni 11) – Assist: 15 (Mattia Coltro 5)

SAE Scientifica Legnano: Alberto Fragonara 17 (3/5, 3/6), Tommaso Marino 14 (1/3, 3/8), Michael Sacchettini 12 (5/8, 0/0), Marco Planezio 9 (2/5, 1/6), Juan Marcos Casini 9 (2/2, 1/2), Maurizio Ghigo 7 (2/2, 1/5), Enrico Maria Gobbato 6 (0/1, 1/1), Andrea Sipala 4 (2/3, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Juan Marcos Casini 8) – Assist: 12 (Tommaso Marino 5)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights