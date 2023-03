Serie B – Legnano spazza via Varese

Highlights Legnano – Varese

Legnano doveva rialzarsi dopo il trend negativo che ha contraddistinto l’ultimo mese e contro Campus Varese risponde presente all’appello.

Partita mai in discussione al PalaBorsani, con un avvio di gara da parte del solito Zhao (19 punti al termine) che impensierisce solo parzialmente la difesa e le ambizioni dei Knights, con una tripla e una penetrazione che mettono subito in luce tutta la sua qualità.

L’attacco dei padroni di casa ci mette ben poco ad ingranare e ad iniziare a produrre. La prima frazione termina 32-15 e tutti gli interpreti a disposizione di coach Eliantonio riescono a rendersi protagonisti di giocate significative. Tommaso Marino risulta particolarmente ispirato dall’arco (4/4 da tre) per 12 dei suoi 15 punti finali che provengono dalle conclusioni dalla lunga, mentre a macinare punti dal mid range ci pensano Drocker, Antonietti e Sacchettini.

Nonostante un secondo quarto in cui, numeri alla mano, Varese riesce a rialzarsi (26-27) è Legnano a fare la partita e ad allungare costantemente, concedendo spazio a rotazioni più lunghe e alternando con grande frequenza i giocatori che vengono impegnati maggiormente.

Sul 58-42 dell’intervallo la gara è ben indirizzata per i Knights che comunque devono continuare a mantenere alta la concentrazione e cercare il ritmo che nelle ultime partite non si è visto.

Il terzo periodo segna in modo indelebile la gara.

Salgono di livello Blair e Sorrentino, autori di 16 e 15 punti, ma i padroni di casa colpiscono in tanti modi diversi e portano sempre più elementi in doppia cifra realizzativa. Alla terza sirena saranno addirittura 7 i giocatori di Eliantonio con almeno 10 punti segnati, ai quali rischia di aggiungersi Jack Leardini, che si ferma a quota 9 per il 86-57 del 30′.

Gli ultimi 10 minuti servono solo a fissare il punteggio, volare oltre i 100 punti (prima volta negli ultimi 6 anni) e a far fare un pò di esperienza ai più giovani che giocano gli ultimi 5′ minuti di gara; Varese cerca di contenere, per quanto possibile, le iniziative degli avversari ma ci riesce solo parzialmente.

Legnano vince 110-77, dopo una partita che serve ai Knights per riprendersi ed imboccare la giusta via in vista dell’ultima fase di campionato.

Prossimo appuntamento sabato pomeriggio ad Alba alle ore 18:30.

3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS – CAMPUS VARESE 110-77 (32-15, 26-27, 28-15, 24-20)

3G Electronics Legnano Knights: Tommaso Marino 15 (1/2, 4/4), Diego Terenzi 15 (0/2, 3/7), Juan Marcos Casini 14 (1/1, 4/7), Michael Sacchettini 14 (6/12, 0/1), Gian Marco Drocker 14 (4/6, 2/5), Saverio Mazzantini 12 (6/9, 0/2), Luca Antonietti 10 (2/5, 2/3), Giacomo Leardini 9 (4/5, 0/1), Riccardo Cucchi 7 (2/2, 1/3), Alessandro Monguzzi 0 (0/0, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Saverio Mazzantini, Luca Antonietti 8) – Assist: 24 (Tommaso Marino 5)

Campus Varese: Wei Zhao 19 (3/7, 4/10), Joseph Jonathan Blair 16 (3/5, 3/7), Gianmarco Sorrentino 15 (3/5, 1/3), Marco Allegretti 11 (4/6, 1/1), N’guessan Elisee Assui 6 (3/4, 0/3), Christian Luigi Kouassi 6 (2/2, 0/1), Matteo Tapparo 4 (2/2, 0/3), Matteo Macchi 0 (0/1, 0/1), Riccardo Golino 0 (0/0, 0/1), Manuel Veronesi 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 27 3 + 24 (Joseph Jonathan Blair 9) – Assist: 14 (Joseph Jonathan Blair 7)

UFF.STAMPA LEGNANO KNIGHTS