Serie B – Legnano spinta da Marino e Raivio, Sant’Antimo sconfitta

By

Post partita Paolo Piazza

Highlights Legnano – Sant’Antimo

Partita delicata per Legnano che, visto anche i risultati degli anticipi del sabato, può ambire ad avvicinare il quinto posto, mentre la PSA deve cercare di difendere anche il +8 della partita di andata.

L’inizio è favorevole per i campani che con Gallo, Colussa e Cantone costruiscono il +9 del 9-18, controllando il ritmo della partita e portandolo sui binari più consoni alla squadra di Gandini.

Legnano ha grande difesa da parte di Sacchettini e iniziative molteplici di Marino che, con un po’ di fatica, riescono a diminuire il gap fino a farlo arrivare sul 14-18 del 10’.

Nel secondo periodo si sblocca Raivio, praticamente a secco nel primo quarto, riesce a mettere 13 punti nella seconda frazione e Legnano ribalta il risultato, stringendo in difesa e macinando un buon gioco offensivo fino al 33-28 dell’intervallo.

Dopo la metà partita i Knights hanno qualche minuto di appannamento, Sant’Antimo sulle giocate di Gallo e Kamperidis prova a rientrare, ma soprattutto Sacchettini è preciso in attacco e i suoi punti scavano il solco, perfezionato da Marino e Ponziani, fino al 57-48 del 30’.

Ultimo periodo in cui Legnano non rischia mai e, nonostante una prova maiuscola di Gallo sempre pericolo e spesso a segno dall’arco e Kamperidis a segnare da ogni distanza, sfrutta le giocate di Sipala, veramente chirurgico nell’ultimo quarto, che respinge sempre nel momento giusto la PSA, regalando a Legnano la vittoria per 80-67 che ribalta anche la differenza canestri della gara di andata.

Una vittoria importante e arrivata con merito per Legnano che gioca in maniera disciplinata, ma soprattutto non si disunisce dopo alcuni canestri pesanti di Sant’Antimo che gioca molto bene inizialmente, ma poi si perde su alcune scelte dettate dalla difesa biancorossa.

Un buon risultato che va completato, cercando di sfruttare anche il prossimo turno interno contro Avellino di domenica prossima alle 17.00

SAE SCIENTIFICA LEGNANO – GEKO PSA SANT’ANTIMO 80-67 (14-18, 19-10, 24-20, 23-19)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 18 (3/7, 2/2), Tommaso Marino 17 (2/4, 3/8), Michael Sacchettini 12 (6/11, 0/0), Guido Scali 8 (4/8, 0/2), Andrea Sipala 7 (2/4, 0/1), Marco Planezio 6 (1/3, 1/1), Riziero Ponziani 6 (3/4, 0/0), Juan marcos Casini 4 (0/1, 1/4), Alberto Fragonara 2 (1/2, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 39 7 + 32 (Nik Raivio 13) – Assist: 13 (Tommaso Marino, Marco Planezio 3)

Geko PSA Sant’Antimo: Michalis Kamperidis 21 (5/11, 3/4), Antonio Gallo 18 (4/11, 3/6), Carlo Cantone 7 (1/3, 1/4), Filiberto Dri 6 (2/2, 0/8), Andrea Colussa 6 (1/3, 1/2), Andrea Quarisa 5 (2/4, 0/0), Francesco Stentardo 2 (1/1, 0/0), Marco Ius 2 (1/2, 0/0), Luca Digno 0 (0/0, 0/0), Marco Mennella 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Michalis Kamperidis 10) – Assist: 13 (Carlo Cantone 4)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights