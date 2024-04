Serie B – Legnano userà divise speciali nella sfida contro Livorno

Milano, 9 aprile 2024 – SAE Scientifica Legnano-Akem Libertas Livorno di domenica 14 aprile alle 18:00 al PalaBorsani di Castellanza, match valido per la 33ª giornata di LNP Serie B, sarà una partita indimenticabile per i tifosi dei Knights e i molti ammiratori di Tommy Marino, playmaker dal 2021 in forza a Legnano, vincitore di uno scudetto con Siena nel 2004 e della Supercoppa LNP 2020 di Scafati, opinionista Sky per l’NBA e influencer sportivo, co-fondatore con Bruno Cerella dell’organizzazione di volontariato Slums Dunk, proprietario del brand streetwear Zero Blasterfirm e del centro d’allenamento funzionale e preparazione atletica M4Training.

Per la prima volta nella storia del basket europeo, le divise dei Knights verranno phygitalizzate mediante una patch multimediale che consentirà di accedere ai contenuti esclusivi dei singoli giocatori, certificando l’unicità del cimelio grazie alla combinazione delle tecnologie Blockchain, NFT e NFC. Maglie che nei giorni successivi alla partita verranno battute all’asta per assicurarsi un memorabilia sportivo di grande valore e ricordare “The Last Dance” di un giocatore originale del basket italiano come Tommy Marino.

Legnano Basket invita i giornalisti alla conferenza stampa di presentazione delle maglie phygital, mercoledì 10 aprile alle 11:30 presso Villa Jucker di via Matteotti 3 a Legnano, con il presidente dei Knights Marco Tajana, Tommaso Marino, Gabriele Vedani CEO di EXPlus e Massimiliano Felloni CEO di Zero Blasterfirm.

Legnano Basket Knights è una squadra di pallacanestro che milita in LNP Serie B nazionale di basket e gioca le sue partite casalinghe presso il PalaBorsani di Castellanza. Fondata nel 1966 come Pallacanestro Legnano, dal 2014 ha militato per cinque stagioni in Serie A2 e chiuso al 4° e 5° posto gli ultimi due campionati di LNP Serie B.

EXPLUS è una piattaforma Web3 leader nel settore della tecnologia Blockchain applicata allo sport con la produzione delle prime medaglie phygital certificate NFC – trofei “parlanti” che uniscono il valore di una performance reale alla nuova emozione di un’experience virtuale – e le sue collezioni memorabilia dei campioni come Flavia Pennetta, Tania Cagnotto; Gigi Datome, Daniele Garozzo, Simone Giannelli e Gregorio Paltrinieri ambasciatori EXPlus.

