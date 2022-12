Serie B – Legnano vince a Omegna

Highlights Omegna – Legnano

Gara a dir poco delicata tra Omegna e Legnano che stanno vivendo una prima parte di campionato piuttosto altalenante e condizionata dagli infortuni.

Legnano con tutti gli effettivi anche se non al 100%, Omegna con out Balanzoni e Torgano.

L’inizio e piuttosto frizzante con le due squadre che si scambiano diversi canestri con protagonisti da una parte Sacchettini e dall’altra Antelli; la gara è molto fluida e gli attacchi sono di gran lunga più presenti che le difese.

Dopo che Legnano ha preso anche 7 punti di vantaggio sul 14-21, il primo quarto di chiude sull’onda lunga piemontese del 20-24 per la 3G.

Nella seconda frazione, è Omegna ha piazzare subito un parziale positivo di 12-0 con Picarelli e Markovic come protagonisti.

I Knight sono un po’ frastornati, ma riescono a trovare la via del canestro con Antonietti e Marino per riacciuffare il pareggio e chiudere poi a metà gara sul 41-38

Il terzo periodo è all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che oscillano tra -3 e il +3 dal 20′ al 30′. Ci provano Marino e Markovic ad indirizzare la gara con le loro bordate da fuori, ma l’equilibrio è spezzato solo dal libero dopo il suono della terza sirena di Picarelli per il 60-59.

Ultimo quarto che diventa più determinante che mai e che Omegna inizia molto bene con le triple in successione di Markovic (22 punti con 6/7 da 3) per il +4.

Legnano risponde con Marino e Leardini, ma dopo una serie di botta e risposta, la svolta è intorno al 34′ minuto in cui Legnano capitalizza i liberi e le azioni successive ad un antisportivo e all’espulsione di Markovic.

La tripla di Casini assesta il +7 del 70-77 e i punti di Leardini il +9; la partita è virtualmente chiusa, anche se qualche distrazione legnanese, permette ad Omegna di riavvicinarsi ma mai in maniera pericolosa, tanto che il match si chiude sul 76-81.

Una vittoria sudata su un campo mai facile e contro una squadra assetata di risultati nonostante le assenze. Una vittoria che rallegra i Knights in vista dell’ultimo impegno ufficiale del 2022, quello di sabato prossimo al PalaBorsani contro Gallarate.

PAFFONI FULGOR OMEGNA – 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS 76-81 (20-24, 21-14, 19-21, 16-22)

Paffoni Fulgor Omegna: Nikola Markovic 22 (2/7, 6/7), Manuele Solaroli 16 (2/4, 1/3), Andrea Picarelli 16 (1/5, 3/7), Michele Antelli 9 (2/5, 1/4), Leonardo Marini 7 (3/3, 0/3), Tommaso Minoli 6 (1/2, 1/4), Lorenzo Segala 0 (0/0, 0/1), Bogunovic Vuk 0 (0/0, 0/0), Beyrne Santiago 0 (0/0, 0/0), Marco Torgano 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 34 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Manuele Solaroli 11) – Assist: 13 (Michele Antelli 5)

3G Electronics Legnano Knights: Giacomo Leardini 17 (3/4, 3/6), Tommaso Marino 17 (2/3, 3/6), Saverio Mazzantini 13 (0/5, 4/5), Diego Terenzi 11 (2/8, 1/7), Michael Sacchettini 10 (5/6, 0/0), Luca Antonietti 8 (2/6, 1/2), Juan Marcos Casini 5 (0/0, 1/2), Gian Marco Drocker 0 (0/3, 0/4), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Giacomo Leardini 10) – Assist: 15 (Giacomo Leardini, Tommaso Marino, Michael Sacchettini 4)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights