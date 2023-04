Serie B – Legnano vince ad Alba

Highlights Langhe Roero – Legnano

Trasferta da non sottovalutare per Legnano che deve giocare le ultime partite come finali secche per poter coltivare ancora il sogno quasi impossibile del quarto posto e comunque per poter accedere ai playoff in buona posizione.

La gara ad Alba comincia con una targa celebrativa agli ex Terenzi e Antonietti, e il freno mano tirato per entrambe le squadre che segnano il primo canestro dopo quasi 3’30” di gioco.

Legnano sembra solida in difesa e in attacco Sacchettini e Marino garantiscono punti in sequenza; Alba ci prova con Corgnati, ma Casini da tre e Antonietti dal libero fissano il 8-19 del 10′.

La difesa dei Knights è decisamente ermetica nei primi due quarti e concede solo 7 punti a fronte di 29 nel secondo periodo.

I protagonisti dei Knights si alternano con Terenzi, Leardini, Sacchettini e Casini che allungano mentre per Alba sempre Corgnati e Manna segnano i pochi punti dei padroni casa.

All’intervallo il punteggio è di 15-48, situazione decisamente favorevole per i Knights.

Il terzo periodo è in amministrazione controllata.

Le due squadre sono più sciolte in attacco e in difesa tendono a strappare il sei politico, con la gara che ormai è indirizzata.

Riccardo Eliantonio inizia a girare tutti i Knights, che hanno tutti ampi minutaggi, e il terzo periodo ha ancora un grande distacco tra le due squadre: 37-69.

Ultimo periodo in cui i Knights mollano un pò mentalmente e si vede da una difesa decisamente blanda che concede 31 punti agli avversari.

Finisce 68-85 con Legnano che manda 5 uomini in doppia cifra con uno a 9 punti, distribuendo minuti e responsabilità, prendendo un pò di fiducia in vista delle prossime partite, la prima delle quali arriverà nell’anticipo del 26esimo turno di campionato di mercoledì 05/04 contro Oleggio al PalaBorsani alle ore 20.00

S.BERNARDO LANGHE ROERO – 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS 68-85 (8-19, 7-29, 22-21, 31-16)

S.Bernardo Langhe Roero: Matteo Corgnati 17 (5/9, 1/4), Francesco Cravero 13 (5/6, 0/3), Erik Makke 12 (1/2, 1/4), Giorgio Manna 10 (3/5, 1/3), Valerio Longo 6 (2/4, 0/0), Alessandro Sirchia 5 (1/4, 1/4), Alleia Ivan Mobio 3 (0/1, 1/4), Haward Obakhavbaye 2 (1/2, 0/0), Sean Pecchenino 0 (0/2, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/4, 0/1), Adnan Elkazevic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Matteo Corgnati 8) – Assist: 12 (Francesco Cravero 4)

3G Electronics Legnano Knights: Giacomo Leardini 16 (5/7, 2/2), Michael Sacchettini 15 (7/12, 0/0), Juan Marcos Casini 13 (2/3, 3/4), Diego Terenzi 12 (3/3, 2/7), Tommaso Marino 11 (2/2, 2/3), Gian Marco Drocker 9 (1/1, 2/8), Saverio Mazzantini 5 (1/5, 1/3), Luca Antonietti 4 (1/2, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/2), Francesco Amorelli 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 10 – Rimbalzi: 38 6 + 32 (Michael Sacchettini 14) – Assist: 18 (Diego Terenzi, Tommaso Marino, Gian Marco Drocker, Saverio Mazzantini 3)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights