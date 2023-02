Serie B – Legnano vince il derby con la Sangiorgese

Highlights Legnano – Sangiorgio

La priorità per Legnano era quella di conquistare il derby e ribaltare il risultato dell’andata, quando a Sangiorgio fu proprio la formazione di coach Roncari ad imporsi con il risultato di 56-54.

La partita si preannunciava equilibrata e per tre quarti non ha deluso le aspettative.

Primo quarto che inizia con 8 punti di Tommaso Marino, che lancia Legnano in vantaggio, indirizzando la gara che vedrà sempre i biancorossi avanti.

Alla coralità del gioco di Legnano, per buona parte del match si è contrapposta la grande prova di Filippo Testa, che già nel primo quarto firma 11 punti per i suoi, con il punteggio che dopo 10′ è sul 21-16.

Nonostante l’equilibrio, Legnano sembra avere più benzina nel serbatoio e appoggiando molto del gioco su Leardini e Sacchettini, riesce piano piano ad allungare e, dopo 2 quarti, riesce ad andare negli spogliatoi a +11 sul 44-33, consapevole del fatto che nel terzo quarto gli avversari sarebbero tornati sul parquet con il coltello tra i denti.

Oltre alla prova di Filippo Testa, la difesa di Legnano deve fare i conti con quella dell’ex Sebastiano Bianchi, autore di 13 punti e 10 rimbalzi, frutto del solito mix di fisicità e tecnica.

Anche la terza frazione mostra grande equilibrio, ma alla lunga la coralità del gioco di Legnano in attacco e una difesa più attenta fanno totalmente la differenza. C’è l’allungo che risulta fatale per la Sangiorgese, con 3 principali protagonisti, ovvero Leardini, Marino e Sacchettini. Per Leardini arriva una prova da 16 punti e 9 rimbalzi, Marino ne segna 13 con 5 assist e Sacchettini si rende protagonista della solita giornata in ufficio, con 18 punti e 4 rimbalzi.

Risultato al 30′: 69-54.

Nella parte conclusiva del match, dopo 30 minuti di grande difficoltà e qualche scoria dell’infortunio al naso, Diego Terenzi si mette al lavoro e firma un parziale che taglia di fatto le gambe alla Sangiorgese. Con una recuperata e un canestro in campo aperto e, successivamente, due triple piuttosto complesse, consegna la vittoria alla squadra di coach Eliantonio.

La passerella finale dei giocatori di ABA, progetto comune di Legnano e Sangiorgio, chiude la gara che la 3G si aggiudica per 89-67.

Due punti in classifica importantissimi per Legnano, che si riprende dopo la sconfitta incassata contro Pavia e ribalta lo scontro diretto contro la Sangiorgese; per non buttare via tutta la fatica di queste settimane, da martedì concentrazione a livelli massimi per la trasferta di settimana prossima a Montecatini.

3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS – LTC GROUP SANGIORGESE BASKET 89-67 (21-16, 23-17, 25-21, 20-13)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 18 (7/13, 0/0), Giacomo Leardini 16 (6/7, 0/1), Tommaso Marino 13 (2/3, 3/8), Saverio Mazzantini 12 (2/3, 2/5), Diego Terenzi 9 (1/3, 2/3), Gian Marco Drocker 8 (1/1, 2/6), Luca Antonietti 7 (3/3, 0/0), Juan Marcos Casini 6 (0/0, 2/5), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Monguzzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Giacomo Leardini 9) – Assist: 18 (Tommaso Marino 5)

LTC Group Sangiorgese Basket: Filippo Testa 26 (4/6, 4/8), Sebastiano Bianchi 13 (6/11, 0/5), Carlo Cappelletti 8 (2/5, 1/5), Matteo Airaghi 6 (3/4, 0/2), Francesco Toso 5 (2/4, 0/0), Nicolò Bertocco 5 (0/1, 0/3), Giacomo Bloise 2 (1/1, 0/4), Leonardo Biancotto 1 (0/2, 0/0), Lorenzo Cardani 1 (0/0, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Daniele Pesenato 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mana 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Sebastiano Bianchi 10) – Assist: 7 (Sebastiano Bianchi 4)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights