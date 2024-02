La PSA comunica che, su richiesta della Libertas Livorno, a seguito della convocazione in nazionale dell’atleta olandese Leon Williams in vista delle prossime gare di qualificazione per gli Europei 2024, la partita tra Geko e Akern Livorno precedentemente calendarizzata per domenica 25 febbraio alle ore 18 e valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie B nazionale, è stata rinviata al 9 aprile alle ore 20:30.

Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo