Serie B – L’ex Pasqualin condanna Caserta e regala la vittoria alla Luiss

La Luiss Roma batte Caserta in una partita molto intensa e si regala l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Sugli scudi l’ex Pasqualin che, soprattutto nel finale, ha aiutato i capitolini a gestire il tentativo di rientro dei campani.

LA CRONACA – L’avvio di partita vede le due formazioni fronteggiarsi con alta intensità ma con percentuali offensive non altissime. La Decò è la prima delle due contendenti a tentare di rompere l’equilibrio grazie a un paio di canestri di tiri da tre punti ben costruiti e realizzati. Nonostante gli sforzi profusi, i padroni di casa non riescono a trovare la doppia cifra di vantaggio mentre la Luiss, grazie a un paio di contropiedi ben giocati, accorcia le distanze fino al -2 sul 21-19. Al primo mini intervallo Caserta conduce per 23-19.

Mastoianni e Romano sono i principali artefici del nuovo tentativo di fuga della Juvecaserta che ritrova abbastanza rapidamente le sette lunghezze di vantaggio sul 28-21. Dopo il timeout voluto da coach Paccariè, Caserta alza ulteriormente l’intensità del suo gioco e trova la prima doppia cifra di vantaggio della serata portandosi sul 34-23 in seguito all’efficace penetrazione di Paccariè. Un fallo tecnico fischiato contro Alessandro Sperduto da un po’ di coraggio alla Luiss che accorcia le distanze prima di essere ricacciata nuovamente a -11 (40-29) dai canestri di Lucas e Sergio. Nel finale di secondo quarto si accende d’improvviso l’attacco della Luiss Roma che, trascinata dall’ex di giornata Pasqualin, realizza un incredibile parziale di 13-0 che fissa il punteggio all’intervallo lungo sul 42-40 in favore dei capitolini.

La Luiss apre il terzo quarto così come aveva finito il secondo andando a segno con una tripla di Di Bonaventura che allunga il parziale dei suoi. La Decò riesce a interrompere l’inerzia totalmente a favore degli avversari e inizia una lenta rincorsa guidata da Lucas, Drigo e capitan Biagio Sergio che è l’autore del canestro del 55-55. Agganciati gli avversari ai padroni di casa non riesce il tanto desiderato sorpasso e, così, la Luiss ha l’opportunità di allungare nuovamente nel punteggio chiudendo il quarto con un parziale aperto di 8-0 che fissa il punteggio all’ultimo mini intervallo sul 62-55 in favore degli ospiti.

Il quarto quarto si apre con la Luiss abbondantemente in controllo della partita ma, ovviamente, spinti anche dal pubblico del Pala Piccolo, i bianconeri non ci stanno e provano a riaprire i giochi portandosi a -5 sul 69-64. La panchina romana chiede un immediato timeout al rientro del quale la partita si innervosisce con due falli tecnici in rapida successione per i bianconeri Sperduto e Drigo. L’ambiente si accende e la Juve riesce a concretizzare un parziale di 5-0 che riapre a tutti gli effetti la partita portando i padroni di casa a -2 sul 71-69. La Luiss riesce a riprendere un seppur minimo margine di vantaggio grazie anche a un paio di viaggi in lunetta abilmente conquistati da Pasqualin il quale è il principale artefice del contro parziale di 5-0 dei romani che porta il punteggio sul 76-69 in favore della Luiss a 1’ e 45’’ dalla sirena finale. Alla Decò non riesce la rimonta nell’ultimo minuto e così alla sirena finale il punteggio è di 82-71 in favore della Luiss

DECÒ CASERTA 82–71 LUISS ROMA (23-19; 40-42; 55-62)