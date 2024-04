Serie B – Libertas Livorno espugna Legnano

Il punteggio finale di 80-73 non deve assolutamente trarre in inganno: la Libertas a Legnano ha vinto in scioltezza con i padroni di casa che hanno ridotto il divario sotto i 10 punti solo nei minuti finali dopo che la truppa di Andreazza si era portata anche a +22 (50-72). Gli Amaranto hanno concesso un solo vantaggio a Legnano (il 2-0 iniziale), poi un canestro di Williams, e una tripla ciascuno di Fratto e Allinei hanno dato lo strappo (2-8) che poi si è rivelato decisivo. La zona di Andreazza ha creato molti problemi ai lombardi il cui linguaggio del corpo palesava tutte le difficoltà nell’attaccare una difesa adeguata e attenta. Chiuso il primo tempo sul +10 (18-8) la Libertas si è spinta a +19 (38-19) prima che la tripla di Marino quasi sulla sirena mandasse tutti negli spogliatoi sul 38-22 per gli ospiti. Considerazioni: nove giocatori mandati in campo da Andreazza nei primi 20’ e nove giocatori a segno. Nella seconda parte del match Legnano ha provato a rientrare, ma nel terzo quarto il suo minimo svantaggio è stato di 13 punti. Nell’ultima frazione la Libertas ha allungato fino al +22, poi Legnano con tre triple di fila ha avuto un sussulto prolungato fino al termine, ma Fantoni e compagni non hanno mai tremato e hanno chiuso in scioltezza. Con questo successo la Libertas si è aggiudicata il secondo posto in classifica e il derby di domenica prossima – con la Pielle sicura del primo posto – sarà buono solo per gli amanti delle statistiche.

SAE Scientifica Legnano – Akern Libertas Livorno 73-80 (8-18, 14-20, 22-23, 29-19)

SAE Scientifica Legnano: Marco Planezio 15 (3/6, 2/5), Guido Scali 15 (5/8, 1/2), Tommaso Marino 13 (2/4, 3/9), Nik Raivio 11 (3/12, 1/2), Andrea Sipala 8 (1/1, 2/2), Michael Sacchettini 6 (3/6, 0/0), Alberto Fragonara 3 (0/1, 1/4), Riziero Ponziani 2 (1/5, 0/0), Juan marcos Casini 0 (0/0, 0/1), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Dagri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 26 10 + 16 (Guido Scali 7) – Assist: 17 (Marco Planezio, Alberto Fragonara 5)

Akern Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 13 (6/7, 0/0), Andrea Bargnesi 12 (2/4, 1/2), Gregorio Allinei 9 (3/4, 1/4), Francesco Fratto 9 (3/5, 1/5), Leon Williams 9 (3/3, 1/1), Antonello Ricci 8 (2/3, 1/2), Luca Tozzi 8 (3/6, 0/1), Andrea Saccaggi 6 (0/0, 2/3), Dorin Buca 6 (2/4, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Luca Tozzi 9) – Assist: 14 (Leon Williams 4)

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO