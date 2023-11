Serie B – Libertas Livorno ingrana, Sant’Antimo domata

La Akern Libertas fa poker: dopo una vera e propria battaglia piega la resistenza di Sant’Antimo e coglie il quarto successo consecutivo. Si è trattato di una vittoria fortemente voluta al cospetto di un avversario tosto, di grande fisicità e dalle buone mani che si è arreso solo nell’ultimo quarto. I Campani, infatti hanno approcciato meglio la partita costruendo buoni tiri, catturando più rimbalzi della Akern Libertas e allungando fino al +7 di fine primo quarto (18-25). La Libertas – priva di Williams, fermo in panchina per i postumi dell’influenza – ha avuto il grande merito di continuare a fare la propria partita senza disunirsi. Andreazza ha spremuto il meglio da tutti i suoi giocatori a partire da un sempre più positivo Allinei. Chiusi il secondo quarto sul 42-41 (grazie a una tripla di Fratto allo scadere), la Libertas ha fatto le prove della fuga nel terzo quarto (60-51). Gli amaranto hanno fatto sentire i loro morsi in difesa e i soli Kamperidis e Cantone hanno provato ad arginare la LL che però si è allungata fino al +18 sull’83-65 quando sugli spalti – PalaMacchia sold out – i tifosi stavano già celebrando il poker di vittorie.

Akern Libertas Livorno – Geko PSA Sant’Antimo 83-68 (18-25, 24-16, 18-13, 23-14)

Akern Libertas Livorno: Francesco Fratto 13 (3/6, 2/4), Antonello Ricci 13 (4/6, 1/2), Tommaso Fantoni 12 (6/9, 0/0), Gregorio Allinei 11 (4/5, 1/3), Jacopo Lucarelli 11 (3/6, 0/2), Luca Tozzi 9 (4/4, 0/0), Andrea Bargnesi 5 (1/4, 1/4), Andrea Saccaggi 5 (0/0, 1/5), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Leon Williams 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Tommaso Fantoni 8) – Assist: 17 (Tommaso Fantoni 5)

Geko PSA Sant’Antimo: Michalis Kamperidis 15 (1/3, 3/7), Marco Mennella 13 (3/5, 1/2), Guido Scali 11 (1/5, 2/3), Andrea Quarisa 11 (5/7, 0/0), Carlo Cantone 10 (1/2, 2/3), Antonio Gallo 4 (2/6, 0/3), Filiberto Dri 2 (1/2, 0/2), Andrea Colussa 2 (1/3, 0/2), Giovanni Mincone 0 (0/0, 0/0), Francesco Stentardo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Michalis Kamperidis 10) – Assist: 7 (Marco Mennella 3)

