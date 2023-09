Serie B – Libertas Livorno, nota sulle condizioni di Forti

By

Il giocatore Francesco Forti in occasione del secondo allenamento stagionale, sostenuto a Castelnuovo Garfagnana ha ricevuto un colpo al ginocchio sinistro che ne ha impedito la prosecuzione dell’attività di preparazione all’imminente stagione agonistici. Nei giorni scorsi il capitano della Libertas è stato visitato a Reggio Emilia dal dottor Rodolfo Rocchi, specialista in ortopedia che ha riscontrato al giocatore una piccola lesione al tendine rotuleo del ginocchio che necessita di essere intervento chirurgico di ricomposizione. L’operazione è programmata a Reggio Emilia per il giorno martedì 12 settembre.

I tempi di recupero di Forti sono stimati in circa tre mesi.

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO