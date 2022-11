Serie B – Libertas Livorno parte forte e poi controlla, Oleggio al tappeto

Un finale che ha messo in mostra le capacità degli Squali, ma un avvio pagato a carissimo prezzo e siglato dal talento avversario. Nella nona giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket perde contro la Maurelli Libertas Livorno 62-69.

Solito quintetto per gli Squali con Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso, per la Maurelli Libertas ci sono Forti, Fratto, Ricci, Lucarelli e Fantoni. E’ un avvio tutto talento per gli avversari che a suon di triple siglano un 1-15 e coach Nava richiama i suoi in panchina. Giacomelli dà ossigeno (3-15), Ingrosso è già costretto a riposare per tre falli. Lucarelli e Fantoni corrono (3-22), il primo finale è 12-30 con ultimo ciuff di Restelli. Maruca infila i suoi dall’area ed è pausa Livorno (16-32) ed è sempre il numero 10 ad accorciare ancora dall’arco (19-32). Il secondo quarto è assolutamente equilibrato, con Colussa il tabellone dice 24-33, ma Livorno allunga ancora un pochino (26-43). Gli Squali diminuiscono la distanza (30-43), il secondo finale è pero ospite (30-47).

Al rientro Seck la infila dalla sua mattonella e con Giacomelli e Buono la partita sembra avere le intenzioni di cambiare la sua musica (36-49). E’ dietro l’angolo però una tegola, anzi due tegole per i biancorossi: nel giro di un’azione Nava perde sia Ingrosso sia Colussa per falli. Gli Squali si compattano e con Buoni, capitan Giacomelli e Guardigli il terzo quarto finisce 50-57, un quarto ancora tutto da giocare.

Maruca va per il 52-59, dopo tre minuti di gioco la Libertas è già in bonus, un’occasione notevole per gli Squali che però non riescono a capitalizzare i loro giri in lunetta. Sul 52-64 è time out per i biancorossi, Giacomelli fa gioco da tre punti (58-64), con due giocatori in meno e carichi di falli gli Squali se la giocano fino alla fine ed è proprio la precisione ai liberi di Ricci e Lucarelli a premiare Livorno: 62-69.

Oleggio Magic Basket – Maurelli Group Libertas Livorno: 62-69 (12-30; 19-17; 19-10; 12-12)

Oleggio: Ingrosso, Giacomelli 17, Colussa 5, Restelli 5, Ballarin, Maruca 16, Palestra, Introini ne, Seck 4, Buono 9. All. Nava.

Livorno: Mancini, Bargnesi 4, Fratto 15, Bruci ne, Forti 7, Fantoni 12, Madeo ne, Ricci 17, Lemmi ne, Sipala 4, Lucarelli 10. All. Andreazza.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa