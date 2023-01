Serie B – Libertas Livorno piega la Sangiorgese

Una vittoria che vale doppio. Doppio perché – grazie alla contemporanea sconfitta interna di Vigevano con Omegna – la LL ha conquistato il secondo posto (a scapito della Pielle) e quindi l’accesso allo spareggio-qualificazione per la Final Four di Coppa Italia. Gli amaranto giocheranno in trasferta (il 25 o il 26 gennaio) contro la prima del Girone B: Orzinuovi. Quanto alla partita con la Sangiorgese – come da pronostico – non è stata una passeggiata: punteggio basso, difese toste, percentuali rivedibili. Eppure, la Libertas l’ha portata a casa, perché ha cifra tecnica ragguardevole e giocatori in grado di accendersi anche nel contesto di una giornata difficile. Ha vinto perché ha saputo soffrire quando gli avversari, storditi dallo 0-7 iniziale, sono rientrati. Ha mandato al tappeto la Sangiorgese perché ha avuto pazienza e si è affidata a Fantoni (per lui una doppia doppia: 19 punti+14 rimbalzi) quando il tiro da fuori non funzionava. Ha arpionato i due punti perché alla distanza Fratto si è scoperto cecchino da 3 punti (2/4) e anche lui si è iscritto al club della doppia doppia (16+13). La difesa ha fatto il resto tenendo la Sangio ad appena 53 punti e sporcandone quasi tutti i possessi. E’ finita con la festa sugli spalti per la qualificazione alla Coppa Italia che alle 18 di questa domenica sembrava improbabile.

Maurelli Group Libertas Livorno – LTC Group Sangiorgese Basket 66-53 (16-16, 12-7, 12-13, 26-17)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 19 (6/14, 0/0), Francesco Fratto 16 (5/10, 2/4), Jacopo Lucarelli 10 (3/3, 1/6), Andrea Saccaggi 8 (0/2, 2/8), Antonello Ricci 6 (2/4, 0/4), Andrea Bargnesi 4 (2/3, 0/0), Francesco Forti 3 (0/2, 1/4), Andrea Sipala 0 (0/3, 0/2), Gianni Mancini 0 (0/2, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 49 11 + 38 (Francesco Fratto 16) – Assist: 16 (Francesco Forti 7)

LTC Group Sangiorgese Basket: Sebastiano Bianchi 12 (4/7, 1/7), Nicolò Bertocco 12 (1/8, 2/6), Filippo Testa 6 (3/9, 0/3), Daniele Pesenato 6 (3/6, 0/1), Leonardo Biancotto 5 (1/3, 0/2), Matteo Airaghi 3 (1/2, 0/3), Giacomo Bloise 3 (0/0, 1/2), Matteo Cassinerio 3 (0/0, 1/2), Francesco Toso 2 (1/2, 0/0), Carlo Cappelletti 1 (0/2, 0/2), Lorenzo Mana 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 41 10 + 31 (Sebastiano Bianchi 12) – Assist: 9 (Sebastiano Bianchi 3)

Area Comunicazione LIBERTAS LIVORNO