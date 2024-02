Serie B – Libertas Livorno s’impone solo nel finale contro Gema Montecatini

Soffre, la vince. Soffre perché non priva dell’infortunato Amos Ricci (caviglia). Soffre perché non sta attraversando un periodo particolarmente brillante. Soffre perché Gema Montecatini è una signora squadra. Ma vince perché un grande cuore, uomini di talento che non tremano quando conta (Tozzi, Saccaggi, Bargnesi) e respira dopo un inizio settimana condizionato dalla sconfitta di Rieti. La Akern torna a sorridere nel giorno di San Valentino, ma ha dovuto sudare. E dire che la partita sembrava essere subito messa bene (12-4 al 3’). I Rossoblù, però noon hanno mai mollato. Chiuso il primo quarto a -3 (17-14), nella seconda frazione sono stati perfetti costringendo la LL a un pessimo 0/10 da 3 e segnando 27 punti. Morale: risultato ribaltato. All’intervallo lungo è 36-41 per gli ospiti. Nel terzo quarto la LL parte forte. Break di 10-1 e sul tabellone è 46-42. E’ l’inizio di un estenuante punto a punto. Montecatini nell’ultima frazione prova a scappare (62-67), ma Tozzi ricuce lo strappo. Nel finale a 26” dalla sirena sul 75-74 viene fischiato un inesistente fallo di sfondamento allo stesso Tozzi. Palla a Gema che a -10” con Mazzantini fallisce la tripla del sorpasso. Rimbalzo di Bargnesi, fallo. 2/2 ai liberi del play livornese e tripla della disperazione (e del pareggio) fallita da Savoldelli. Finisce 77-74.

Akern Libertas Livorno – Gema Montecatini 77-74 (19-14, 17-27, 24-16, 17-17)

Akern Libertas Livorno: Andrea Saccaggi 16 (3/3, 3/7), Tommaso Fantoni 14 (6/9, 0/0), Luca Tozzi 12 (5/8, 0/1), Jacopo Lucarelli 11 (2/7, 1/3), Leon Williams 10 (5/6, 0/3), Andrea Bargnesi 9 (2/6, 0/0), Francesco Fratto 4 (2/6, 0/1), Dorin Buca 1 (0/3, 0/0), Gregorio Allinei 0 (0/3, 0/3), Antonello Ricci 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 44 13 + 31 (Tommaso Fantoni 12) – Assist: 16 (Leon Williams 5)

Gema Montecatini: Saverio Mazzantini 18 (3/6, 3/5), Nicola Mastrangelo 12 (3/10, 1/2), Nicola Savoldelli 12 (3/5, 1/4), Marco Di pizzo 10 (5/9, 0/0), Kirill Korsunov 9 (2/3, 1/5), Federico Pirani 9 (3/6, 0/1), Simone Angelucci 3 (0/1, 1/1), Matteo Corgnati 1 (0/3, 0/1), Lorenzo Passoni 0 (0/1, 0/0), Alessio Benedetti 0 (0/0, 0/0), Cristian george Soare 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Marco Di pizzo 8) – Assist: 12 (Nicola Savoldelli 7)

