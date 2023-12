Serie B – Libertas Livorno suda contro la Bakery Piacenza, ma centra l’ottava vittoria consecutiva

La Akern Libertas centra con la Bakery Piacenza l’ottava vittoria consecutiva, ma per avere ragione degli Emiliani ha dovuto sudare fino in fondo. E dire che i primi minuti della sfida avevano lasciato presagire altro. Pronti via e Luca Tozzi è un rebus irrisolto per la difesa ospite. Il talento ex San Miniato mette a referto i primi nove punti degli amaranto che poi con un jump di Lucarelli volano sull’11-0. Piacenza, però, ha il merito di non disunirsi. Fa acqua in difesa, ma dopo aver fatto l’amore con il ferro per molti minuti, inizia a prendere confidenza con la retina amaranto. Il risultato è che al 10’ gli ospiti hanno limitato i danni: 26-14. La Libertas – priva di Allinei, in panchina a causa di una contrattura – mantiene il vantaggio invariato per molti minuti. Piacenza prova a graffiare (30-25), ma viene sempre ricacciata indietro. Tuttavia, non c’è mai la sensazione che la partita sia finita. Nemmeno quando l’unica tripla di serata di Williams sospinge la LL sul +12 (62-50). Piacenza, infatti, c’è e torna prepotentemente dentro la partita con un break di 11-2: 64-61 e giochi riaperti. Un parziale di 8-0 per gli amaranto, però, rimette le cose a posto prima dell’ultimo, disperato tentativo ospite (80-75) quando ormai stanno scorrendo i titoli di coda. Adesso la Akern andrà nella tana di Herons Montecatini per giocarsi il primo posto e provare la fuga in classifica.

Akern Libertas Livorno – Bakery Basket Piacenza 82-75 (26-14, 19-21, 17-21, 20-19)

Akern Libertas Livorno: Andrea Saccaggi 17 (4/5, 2/4), Luca Tozzi 16 (5/9, 1/3), Tommaso Fantoni 11 (3/6, 0/0), Francesco Fratto 10 (1/3, 1/3), Andrea Bargnesi 10 (2/2, 1/3), Antonello Ricci 6 (1/3, 0/0), Jacopo Lucarelli 6 (2/3, 0/3), Leon Williams 4 (0/2, 1/4), Dorin Buca 2 (1/2, 0/0), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 31 – Rimbalzi: 42 8 + 34 (Luca Tozzi 13) – Assist: 13 (Leon Williams 8)

Bakery Basket Piacenza: William luca Wiltshire 14 (2/3, 2/6), Jure Besedic 14 (1/3, 4/10), Antonio jacopo Soviero 13 (4/7, 0/0), Martino Criconia 12 (0/3, 3/8), Mattia Mastroianni 7 (3/4, 0/2), Luca Manenti 7 (2/4, 1/3), Zakaria El agbani 6 (0/0, 2/4), Lucas Maglietti 2 (1/3, 0/3), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Pietro Alberici 0 (0/0, 0/0), Mattia Civetta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 25 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Antonio Jacopo Soviero 7) – Assist: 12 (William luca Wiltshire 3

Uff stampa Libertas Livorno