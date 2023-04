Serie B – Liofilchem Roseto, malore per il presidente Ciafardoni: operato

By

Grande apprensione in queste ore a Roseto degli Abruzzi per il presidente della Liofilchem, Ernesto Ciafardoni, sottoposto ieri pomeriggio ad una lunga e delicata operazione all’ospedale Mazzini di Teramo, in seguito ad un malore accusato nella notte fra martedì e mercoledì.

Gli esami conseguenti hanno poi rilevato delle anomalie a livello cardiaco che hanno indotto i medici a sottoporre Ciafardoni nelle ore successive ad un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito; il decorso postoperatorio è stato tranquillo ed ora è costantemente monitorato dall’equipe medica teramana.

65 anni, poliedrico e competente uomo di basket apprezzato nel corso dei decenni in varie vesti (atleta, ma anche manager, procuratore sportivo e dirigente), Ciafardoni è stato nominato presidente del sodalizio rosetano nell’agosto del 2020 dopo avere iniziato proprio nella Città delle Rose la propria carriera da cestista negli anni ’70.