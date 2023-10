Serie B – Liofilchem Roseto ok: Lumezzane regolato senza patemi

LIOFILCHEM ROSETO – LUXARM LUMEZZANE 86-64 (32-28; 17-10; 24-14; 13-12 )

ROSETO: Durante 8, Fabris, Maiga 3, Poletti 13, Dervishi., Donadoni 12, Thiam 4, Guaiana 14, Tamani 11, Mantzaris, Klyuchnyk 11, Santiangeli 10. Allenatore Franco Gramenzi

LUMEZZANE: Niemi n.e, Cecchi 8, Leone 15, Arrighini, Biancotto 4, Vecerina 6, Mastrangelo 10, Di Meco 10, Deminicis 9, Becchetti, Salvinelli 2. Allenatore Fabio Saputo

Tiri da due Roseto 26/41, Lumezzane 14/33. Tiri da tre 9/30, 10/29. Tiri liberi 7/11, 6/12. Rimbalzi 47(34+13), 32 (25+7)

Buon debutto casalingo per la Liofilchem Roseto, che al PalaMaggetti batte la LuxArm Lumezzane. Biancazzurri sempre avanti nel punteggio, in bilico per poco più di 10’. Strappo decisivo in avvio di terzo periodo, con la formazione locale che vola sul +25 per poi allentare la morsa col passare dei minuti, tornando ad allungare nelle battute conclusive.

Avvio godibile, con belle azioni corali ed individualità apprezzate dal pubblico del PalaMaggetti. Klyuchnyk trova i primi due punti della gara dalla lunetta dopo meno di 20”. Il primo canestro dal campo è invece realizzato da Santiangeli. Gli ospiti si sbloccano immediatamente dopo con Leone. Klyuchnyk vola a schiacciare per il 13-9 che spinge Saputo a chiamare time-out. Il divario non cambia al 5’, 15-11 per la Liofilchem. Del precedente minuto di pausa però sembra beneficarne molto più il quintetto di casa, che vola in un amen sul +11. Due bombe consecutive di Deminicis costringono anche il coach rosetano ad intervenire con un time-out all’8’, sul 25-20. La rimonta della LuxArm prosegue, con gli ospiti che ritrovano la parità; provvidenziale il 2+1 di Donadoni ad interrompere lo 0-11 di parziale. Un pirotecnico primo quarto termina sul 32-28.

Lumezzane continua a concludere splendidamente da tre (7/10) ma si inceppa al momento di mettere la testa avanti, così Roseto continua a condurre il match seppur di misura; non appena prova ad allungare, Saputo decide di chiamare time-out, con il gioco che si arresta a 6’52” dall’intervallo sul +5 Liofilchem. Le triple di Guaiana e Donadoni consentono però ai padroni di casa di oltrepassare il 15’ sul 44-33. Massimo vantaggio biancazzurro al 18’ con il +13 siglato da Poletti. Un po’ di confusione di troppo da ambo le parti prima del rientro negli spogliatoi, che avviene sul 49-38. In doppia cifra Poletti con 11 e Guaiana con 10 in casa Roseto, Leone con 12 nelle fila ospiti.

Si riparte da dove si era iniziato, con Klychnyk che timbra i primi punti del periodo. Sull’azione seguente, Durante recupera palla a metà campo e si invola per il +15 biancazzurro. Sale in cattedra Santiangeli, che colpisce due volte da tre dopo i quattro precedenti errori da oltre l’arco: 59-40 dopo 100” del terzo quarto.

Non basta il nuovo time-out ospite a placare il quintetto di Gramenzi, che continua a timbrare con lo scatenato Guaiana, volando sul +25. Lumezzane si schioda da quota 40 con una penetrazione di Di Meco e una conclusione di Deminicis, ma Roseto ha ormai preso definitivamente il largo: 65-44 al 25’. Complice il largo vantaggio, la Liofilchem pare allentare un po’ la morsa per qualche minuto ma la LuxArm riesce solo in minima parte ad assottigliare il divario. Al 30’ i locali conducono 73-52 con un canestro allo scadere di Donadoni.

L’ultima frazione a ben poco da dire, con il punteggio che rimane bloccato un paio di minuti dopo un nuovo sigillo di Donadoni. 77-60 il parziale al 35’, con Roseto che non sta schierando nessun giocatore dello starting five iniziale. Dopo aver subito il -15, i biancazzurri tornano a difendere con maggiore intensità, pur continuando a litigare col canestro avversario. Il nuovo allungo dei ragazzi di Gramenzi avviene nell’ultimo minuto e mezzo, con la Liofilchem che chiude vincendo 86-64.