Serie B – Lions Bisceglie, importante vittoria a Vicenza

Una prova di enorme generosità finalmente premiata dal meritato successo. I Lions Bisceglie hanno espugnato il parquet di Vicenza conquistando un’affermazione pesantissima in ottica salvezza. Quarta vittoria per il team del presidente Papagni nel girone B del torneo di Serie B Nazionale al termine di una gara condizionata dall’altissima posta in palio e giocata sul filo del rasoio.

Buon impatto dei nerazzurri sulla sfida (4-9 al 4’). Tegola al 7’ con l’infortunio a Marcelo Dip (caviglia destra). Una tripla di Maralossou ha portato i Lions sul +7 (13-20) e Chiti ha firmato il primo vantaggio in doppia cifra del match (15-25). I padroni di casa si sono riavvicinati con due canestri consecutivi da fuori in apertura di seconda frazione (21-25). Nuovo tentativo di allungo di Bisceglie grazie a Tourè dalla lunga distanza (21-35 al 16’). Un’altra bomba, questa volta siglata da Chiti, è valsa il +15 (23-38 al 17’). Minibreak veneto firmato da Bugatti e Riva (30-38). Ancora Chiti dal perimetro e Chessari dalla lunetta per il +13 (30-43) con cui le due formazioni sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo.

Meglio Vicenza al rientro: 40-45 al 23’ e timeout per coach Fabbri. Un 3/3 di Cepic a cronometro fermo ha dato ossigeno ai nerazzurri, condizionati dal quarto fallo di Ragusa a metà frazione. Ambrosetti ha accorciato sul -3 (48-51) e Bugatti, dai 7.65, ha riportato la situazione in parità. Chiti, Cepic e Chessari, ancora dalla linea della carità, sono riusciti a ricostruire un discreto margine (51-56).

Ultimi dieci minuti vissuti in apnea dalla compagine biscegliese, costretta a stringere i denti a causa delle rotazioni ridotte. Tripla di Chessari per il 57-62 al 35’, canestro pesantissimo di Saladini (61-67) poco prima dell’uscita di Ragusa per falli. Cepic ha realizzato il +8 ridando fiducia alla squadra (61-69 al 37’). Colpo di reni vicentino fino al -2 per effetto della tripla di Antonietti con appena 12” da giocare. Fallo di Antonietti su Cepic e 1/2 dalla lunetta (70-73). Infruttuosi i tentativi dei biancorossi di casa: festa Lions al suono della sirena per una vittoria fondamentale. Giovedì pomeriggio è in programma la ripresa degli allenamenti al PalaDolmen nel mentre andrà valutata l’entità dell’infortunio a Dip.

VICENZA-LIONS BISCEGLIE 70-73

Vicenza: Cucchiaro 6, Bugatti 23, Ambrosetti 14, Brambilla 4, Riva 4, Antonietti 8, Terenzi 6, Cernivani 3, Campiello 2, Lurini. N.e.: Carr, Brescianini. All.: Cilio.

Lions Bisceglie: Saladini 16, Chiti 14, Tourè 14, Cepic 10, Dip 2, Chessari 13, Maralossou 3, Ragusa 1. N.e.: Turin, Lanotte. All.: Fabbri.

Arbitri: Foschini di Russi (Ravenna) e Buoncristiani di Prato.

Parziali: 15-25, 30-43, 51-56.

Note: usciti per cinque falli Ragusa, Brambilla, Antonietti. Tiri da due: Vicenza 17/46, Bisceglie 14/37. Tiri da tre: Vicenza 7/23, Bisceglie 8/22. Tiri liberi: Vicenza 15/17, Bisceglie 21/28. Rimbalzi: Vicenza 43, Bisceglie 39. Assist: Vicenza 7, Bisceglie 8.

Uff stampa Lions Bisceglie