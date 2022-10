Serie B – Livorno espugna Borgomanero

Alla vigilia nessuno si era illuso: che la trasferta di Borgomanero fosse un trabocchetto in casa Libertas lo sapevano tutti. Ma che gli amaranto – privi dell’infortunato Fantoni – soffrissero così tanto, forse nessuno lo aveva preventivato. E dire che la Libertas, sospinta da un Lucarelli chirurgico, era partita forte: 8-0, poi 10-3 per un primo quarto totalmente dominato e chiuso con un vantaggio in doppia cifra (24-14). Nel secondo quarto però i ragazzi di Andreazza si sono smarriti e hanno subito la freschezza dei padroni di casa in giornata di grazia dall’arco dei 6,75. Ghigo, ma pure l’espero Benzoni, Attademo e Fragonara hanno condotto il College in 10’ di furore: 9 su 13 da 3, 32 punti segnati e partita rivoltata come un calzino: 44-38 al 19’ fino a quando la LL si è risvegliata e ha limato il ritardo (43-46 all’intervallo lungo). Nota: la Libertas in 20’ ha incassato i punti presi in tutta la partita contro Pavia all’esordio. La seconda parte della sfida del Pala Don Bosco è stata un estenuante braccio di ferro con la Libertas che ha trovato nella freddezza di Ricci, Fratto, Saccaggi e Bargnesi le armi vincenti. Pericolo scampato, quindi per la gioia del manipolo di tifosi giunti fino in Piemonte per sostenere la squadra.

Questo il tabellino della partita.

Cipir College Basketball Borgomanero – Maurelli Group Libertas Livorno 83-87 (14-24, 32-19, 17-24, 20-20)

Cipir College Basketball Borgomanero: Maurizio Ghigo 22 (1/3, 6/9), Daniele Benzoni 16 (3/7, 3/7), Alberto Fragonara 13 (5/11, 1/3), Riccardo Attademo 8 (1/2, 2/2), Andrea Cecchi 8 (2/3, 0/0), Stefano Longo 7 (1/2, 1/1), Andrea Loro 6 (3/10, 0/1), Leonardo Manto 3 (0/0, 1/1), Francesco Ferrari 0 (0/1, 0/0), Francesco Piscetta 0 (0/0, 0/0), Andrea Pettinaroli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 29 10 + 19 (Andrea Cecchi 7) – Assist: 7 (Maurizio Ghigo, Daniele Benzoni 2)

Maurelli Group Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 24 (6/8, 3/4), Francesco Fratto 16 (6/8, 0/2), Andrea Saccaggi 16 (3/5, 2/4), Antonello Ricci 15 (4/5, 2/4), Andrea Bargnesi 6 (3/8, 0/1), Andrea Sipala 4 (2/5, 0/1), Gianni Mancini 4 (1/3, 0/1), Francesco Forti 2 (0/2, 0/2), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Francesco Fratto 10) – Assist: 4 (Antonello Ricci , Francesco Forti 2)

Uff.Stampa Libertas Livorno