Serie B – Livorno supera Cecina nella prima al Modigliani Forum

Seconda vittoria consecutiva per la OPUS Libertas Livorno 1947 che supera la Sintecnica Basket Cecina per 81-68, nel giorno dello storico esordio al Modigliani Forum davanti al sindaco Luca Salvetti.

Livorno abbatte la resistenza di una coriacea Cecina, organizzata da coach Russo per tentare il blitz di giornata, in un secondo tempo dove l’intensità e la qualità amaranto hanno preso forza possesso dopo possesso.

Mattatore di giornata Andrea Casella, autore di 24 punti ed autentica spina nel fianco della difesa avversaria, supportato alla grande dalla consueta solidità di Castelli (13 punti e 7 rimbalzi) e dall’estro di Ricci.

Decisivo il terzo periodo per la Libertas che, con un parziale di 26 a 12, ha letteralmente spaccato la gara a metà, senza più voltarsi indietro.

Da segnalare anche l’ottimo esordio in categoria per il gioiellino Onojaife che in una manciata di minuti è riuscito comunque a mostrare il suo talento atletico.

I sorrisi del Presidente Consigli e del Dirigente Responsabile Gianluca Mannucchi non si limitano però solo alla splendida vittoria: il ritorno della pallacanestro nazionale al Modigliani Forum è un traguardo frutto di un lavoro importante svolto nei mesi passati fra mille difficoltà e quindi fonte di grandissima soddisfazione.

La Libertas, con questa vittoria, è adesso capolista solitaria del girone in attesa della prossima super sfida, ancora al PalaModì, domenica contro Piombino.

Ora più che mai, Forza Libertas!

OPUS Libertas Livorno 1947 – Sintecnica Basket Cecina 81-68

(18-13, 22-24, 26-12, 15-19)

OPUS Libertas Livorno 1947:

Marchini 6, Castelli 13, Forti, Ricci 9, Ammannato 11, Toniato 12, Onojaife, Bonaccorsi, Casella 24, Vivone, Salvadori 6, Del Monte.

All. Garelli

Sintecnica Basket Cecina:

Ceparano 4, Nwokoye 13, Bruci, Bartoli 22, Filahi 4, Guerrieri 6, Gnecchi, Bechi, Di Meco 9, Pistillo 8, Greggi 2, Tassinelli.

All. Russo