Serie B – Logiman Crema domina il derby con Desio

Quarta sconfitta in fila, e sesta nelle ultime sette uscite, per la Rimadesio che sul parquet di Orzinuovi subisce un passivo severo da Crema che si impone per 82-58. Una partita senza storia, dove i padroni di casa sin da subito hanno fatto vedere che erano di un altro livello rispetto ai brianzoli che lasciano a casa la determinazione e la voglia di lottare, sprofondando già sul -23 dopo nemmeno 15′ di partita. Una squadra vuota che non trova ma il canestro, tirando con il 26% dal campo (18/62), e che nella metà campo difensiva subisce nel pitturato la fisicità di Tsetserokou (22 punti e 13 Rimbalzi) ma anche le iniziative degli esterni che battono sempre il difensore con troppa facilità, con coach Badiraghi che svuota la panchina dando minuti importanti già nel primo tempo ai suoi under.

La partita dell’Aurora dura in sostanza 6′, quando 4 punti filati di Giarelli impattano a quota 12 la sfida. Da qui in avanti è un monologo di Crema che a cavallo dei primi due periodi piazza un parziale di 26 a 3 che manda i titoli di coda sul 38-15 del 13′. L’Aurora sparisce da campo, solo Giarelli e Sodero con qualche iniziativa muovono il tabellone. All’intervallo il punteggio dice 53-28 Crema, ed al rientro in campo la situazione non migliora, anzi, la Rimadesio sprofonda sul 65-34 di metà terza frazione. Un parziale di 0-9 in avvio di quarto finale rende meno pesante la sconfitta, con Crema che porta a casa il referto rosa per 82-58.

Sabato al PalaDesio arriva Sant’Antimo, che nel turno infrasettimanale ha superato la capolista Herons Montecatini. Serve una risposta immediata dopo la prestazione di ieri sera che, al netto delle assenze, è assai preoccupante in vista dei prossimi impegni.

Pall. Crema – Rimadesio 82-58 (23-15, 30-13, 15-16, 14-14)

Crema: Oboe 13, Carta 5, Consonni 4, Nicoli 10, Ballati 13, Graziani ne, Stepanovic 7, Tsetserokou 22, Cabrioli, Ianuale 4, Facchi ne, Ziviani 4. All. Baldiraghi

Desio: Klanskis 8, Caglio, Valsecchi 13, Tornari, Raffaldi 3, Fumagalli ne, Giarelli 14, Mazzoleni ne, Maspero 3, Sodero 12, Baldini 5. All. Gallazzi

Uff stampa Aurora Desio