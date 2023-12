Serie B – Lucarelli firma il successo della Libertas Livorno, Legnano cede a fil di sirena

Un tiro scoccato in equilibrio precario da Jacopo Lucarelli dà la vittoria alla Akern Libertas contro una irriducibile Legnano. Partita di grande intensità, con le difese più abili degli attacchi e i padroni di casa più reattivi nei primi minuti. Il massimo vantaggio della LL, però è minimo (22-17 all’11’51”). Legnano però c’è e non intende recitare il ruolo della vittima predestinata. Difende bene e trova in Fragonara e Planezio due terminali offensivi che rivoltano la partita: 4-17 di parziale e 26-34 a 2 minuti e mezzo dall’intervallo lungo al quale comunque gli amranto arrivano dopo aver cucito in parte lo strappo: 35-38. Nel terzo quarto la Libertas è perfetta per oltre 7 minuti nei quali concede a Legnano solo due tiri liberi. Il parziale per i ragazzi di Andreazza è di 17-2, ma negli ultimi giri di lancetta, i Knights piazzano un break di 7-0 e avviano le pratiche della grande rimonta. L’ultimo quarto è un lungo braccio di ferro. La Libertas prova a scappare di nuovo (56-47), ma poi si ferma in attacco, vittima della zona avversaria. Legnano, nonostante un Raivio spreciso (chiuderà su 4/17 dal campo) impatta a quota 56 prima di essere lanciata in orbita da un gioco da tre punti di Scali (58-59). Le triple di Bargnesi e Lucarelli valgono il controbreak di 6-0 per il 64-59, ma Planezio inventa un canestro da 3 impossibile e riporta a -2 gli ospiti. Un jump di Raivio a -37” dalla sirena, porta in vantaggio Legnano. Dalla parte opposta Ricci sbaglia e gli ospiti con lo stesso Raivio falliscono il canestro della staffa. Rimbalzo di Tozzi, palla a Lucarelli e canestro di puro talento per il 67-66 finale. Ci sarebbe ancora 3” da giocare, ma Legnano non riesce nemmeno a tirare e per la Libertas è festa grande.

UFF.STAMPA LIBERTAS LIVORNO